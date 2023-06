Victor Cuesta lamenta eliminação do Botafogo e alerta: "Não podemos desviar do caminho"

O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. O Alvinegro perdeu por 4 a 2 para o Athletico, na noite desta quarta-feira (31), em cobrança de pênaltis, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. O time carioca precisava de dois gols de diferença para avançar às quartas de final, mas a vitória magra por 1 a 0 no tempo normal empatou a soma dos placares por 3 a 3 e levou apenas a decisão para as cobranças de pênaltis.

Botafogo é eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis

Após a partida, o zagueiro Victor Cuesta lamentou a eliminação do Botafogo, mas elogiou o desempenho do Alvinegro e aproveitou para fazer um alerta para a sequência da equipe carioca na temporada.

"Fizemos uma grande partida. Todo mundo viu isso. Infelizmente não fomos felizes nos pênaltis, mas não podemos desviar do caminho. Estamos no caminho certo, competindo muito bem. Amanhã já é treinar pensando no Brasileiro", disse Victor Cuesta.

"Acho que dominamos, tivemos chances. Não conseguimos finalizar a gol. Então agora é descansar e treinar pensando no Brasileiro e na Copa Sul-Americana também. Tem muita coisa pela frente e vamos disputar até o final", completou.

Sequência da temporada

O zagueiro argentino lamentou a eliminação na Copa do Brasil, mas afirmou que o Botafogo está no caminho certo e valorizou o trabalho do técnico Luís Castro.

"Dói porque é uma competição que queríamos chegar o mais longe possível, disputar pelo título. Bom, ficamos no caminho e é continuar trabalhando que estamos no caminho certo", concluiu.

Próximo jogo

O Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, mas vai reencontrar o Athletico, no sábado (3), às 18h30, na Arena da Baixada, pela nona rodada da competição. O Alvinegro é o líder da Série A e soma 21 pontos. O Furacão ocupa a 11ª posição, 12.