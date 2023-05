Em boa fase, Botafogo e Fluminense fazem clássico em busca da liderança

Mais do que um clássico, o confronto entre Botafogo e Fluminense vale o topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo na noite deste sábado (20), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela sexta rodada da competição.

Os dois clubes tiveram um bom início de competição, e buscam no confronto de logo mais confirmar a campanha. O Fogão é o primeiro colocado, com 15 pontos conquistados. O Flu, por sua vez, ocupa a terceira posição, com 13 pontos.

Após um bom início no Brasileirão com cinco vitórias seguidas e a liderança do torneio com 15 pontos, o Botafogo vem de duas derrotas seguidas. No último fim de semana, o alvinegro carioca perdeu para o Goiás por 2 a 1 fora de casa. No jogo seguinte, desta vez pela Copa do Brasil, a equipe perdeu de virada para o Athletico-PR por 3 a 2.

Já o Fluminense venceu o Cuiabá pelo campeonato nacional por 2 a 0, e aproveitou o tropeço do líder para se aproximar na classificação. Pela Copa do Brasil, o tricolor do Rio de Janeiro empatou sem gols com o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final. A equipe jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos, por conta da expulsão de Felipe Melo.

Ao todo, os dois times já se enfrentaram 335 vezes. O Flu leva vantagem, com 123 vitórias contra 109 do Glorioso, além de 103 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, o duelo é mais equilibrado, com 19 vitórias tricolores, 18 alvinegras e 18 resultados iguais.

Luís Castro conta com retornos de laterais

Para o jogo de logo mais, o treinador botafoguense conta as voltas do lateral-direito Rafael, que estava fora desde o dia 31 de abril e se recuperou da lesão muscular na coxa direita, e do lateral-esquerdo Fernando Marçal, que foi poupado na última quarta-feira.

Por outro lado, as ausências seguem sendo o volante Danilo Barbosa, com uma lesão no músculo adutor da coxa, e o meia Matías Segovia, lesionado na mão direita.

Na formação da equipe titular, Castro tem dúvidas no meio de campo. Para a função de volante, Marlon Freitas e Gabriel Pires disputam a vaga. Um pouco mais a frente, Tchê Tchê e Lucas Fernandes brigam para fechar o trio junto com Eduardo.

Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas (Gabriel Pires), Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá.

Sem Marcelo, Diniz deve improvisar no lado esquerdo

O técnico tricolor ganhou uma dor de cabeça no meio de semana. O experiente lateral-esquerdo Marcelo foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, devido a um incômodo na panturrilha, e com isso, está fora do clássico de sábado.

Guga, que substituiu o titular durante o Fla-Flu, deve entrar improvisado pela esquerda e, com isso, formar a linha de defesa junto com Samuel Xavier, Nino e Felipe Melo. Outra dúvida de Fernando Diniz é no ataque. Durante os últimos treinos, John Kennedy e Lelê foram testados para jogar ao lado do artilheiro Cano.

Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Lima, Ganso e Arias; John Kennedy (Lelê) e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa);

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa);

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes;

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira.