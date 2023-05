Luís Castro exalta postura do Botafogo após vitória no clássico: "Talento, trabalho e coragem"

O Botafogo de Luis Castro,, conquistou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro 2023 ao vencer o Flamengo neste domingo (30), no Maracanã, apesar de jogar com um a menos durante quase todo o segundo tempo. Os gols foram do alvinegro carioca foram feitos por Tiquinho Soares e Danilo Barbosa. Já os tentos da equipe adversária foram feitos por Léo Pereira.

O técnico Luís Castro fez referência ao comprometimento de seu time, mas relativizou a posição de líder do campeonato.

"Representa o trabalho, a dedicação, união, muito espírito de sacrifício, uma dedicação total dos jogadores, da torcida, de todo um departamento de futebol. Quando temos talento associado a trabalho e coragem, normalmente essa mistura dá origem ao sucesso. Foi o que aconteceu hoje aqui. Os jogadores correram muito, trabalham muito porque se dedicam muito à profissão, aconteça o que acontecer até o fim sempre estarei ao lado deles".

Castro disse que a liderança do campeonato não o ilude e deixou claro que o projeto é estar na parte de cima da tabela.

"Sobre o primeiro lugar, não dou importância. Dou importância porque é sinal de que ganhamos os jogos, mas não que isso tenha significado para o futuro… Admito que haja pessoas tão ambiciosas como eu. Agora, mais, ok, pode haver, mas acho muito difícil. Todos os dias sonho em ganhar, mas não me deixo enganar pelo futebol. Uma liderança na terceira rodada não me deixa enganar".

O comandante do Fogão explicou a estratégia usada no clássico e negou ter abdicado da bola no início do jogo.

"O Botafogo nunca abdicou de ter a bola, mas queríamos tê-la nas zonas em que gostaríamos, que estavam bem definidas. Fomos surpreendidos por um Santos (goleiro do Flamengo) muito em cima, ele tinha dado sinais de que poderia ter um posicionamento mais adiantado, mas mais perto da área dele. Nossa estratégia era pressionar os três homens da linha de três deles. Foi decisão nossa de não pressionar o Santos. O jogo foi correndo dentro do que havíamos planejado e acabamos por concretizar o nosso objetivo que eram os três pontos. Tivemos momentos muito bons no jogo, no global a tarefa que eles desempenharam foi bem desempenhada".

Sequência

O próximo jogo do fogão é contra a LDU pela terceira rodada da Copa Sulamericana, em casa, na quinta-feira (4).