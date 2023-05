Botafogo bate América-MG e aumenta distância na liderança do Brasileirão

Neste domingo (29), o Botafogo venceu o América-MG no Estádio Nilton Santos, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Junior Santos e Luis Henrique marcaram os gols da partida, que garantiram um conforto ainda maior ao Fogão na liderança: agora são cinco pontos de diferença para o Palmeiras, segundo colocado.

Gol relâmpago e domínio alvinegro

O início da partida não poderia ser melhor para os líderes do campeonato. Aos três minutos, após troca de passes, Di Plácido recebeu e cruzou para Junior Santos na primeira trave, que se antecipou à marcação e, de cabeça, mandou para a rede, abrindo o placar.

O Coelho teve boa chance de empatar quando Breno enfiou para Marques, que chutou forte. No entanto, Lucas Perri espalmou para escanteio e manteve o 1 a 0. Em seguida, Luis Henrique arrancou livre e tocou para Junior Santos, que bateu rasteiro de fora da área e quase marcou pela segunda vez.

Lucas Fernandes também quase foi as redes, mas o chute desviado acabou indo pela linha de fundo. Desta forma, o Fogão foi para o intervalo com a vantagem no placar

O cria do Botafogo decide

O Botafogo repetiu a dose, e quase marcou também no início da etapa final. Junior Santos fez bela jogada individual e encontrou Eduardo, que dominou e carimbou o travessão. Pouco depois, Aloísio, que veio do banco, avançou pela esquerda e cruzou para Everaldo, que caiu na pequena área. No rebote, Breno chutou para fora.

Raphael Claus marcou pênalti no atacante do Coelho, mas após recomendação do VAR, anulou a penalidade. Aos oito, Lucas Fernandes recebeu de Eduardo na área e bateu de primeira, mas finalizou fraco e facilitou para Mateus Pasinato.

Aos 15 minutos, Adryelson fez passe longo para Eduardo, que ajeitou de calcanhar para Luis Enrique invadir a área, driblar o goleiro e empurrar para o gol vazio, dando números finais ao jogo e a folga ao Glorioso na liderança.

Classificação e próximos jogos

Com o triunfo, o Botafogo se firma ainda mais na ponta da tabela, com 21 pontos. O próximo compromisso do Fogão será em casa pela Copa do Brasil, contra o Athletico, na quarta-feira (31), e precisará ganhar por dois gols de vantagem para eliminar o Furacão.

Já o América continua no incômodo 19º lugar, com apenas quatro pontos. O próximo compromisso do Coelho será também na quarta, pela Copa do Brasil, contra o Internacional, no Beira-Rio, podendo perder até por um gol de diferença para ir às quartas de final.