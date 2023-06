"Merecíamos lá e aqui, mas o futebol é isso mesmo", diz Pepa após eliminação do Cruzeiro

Na noite desta quarta feira (31), o Cruzeiro foi eliminado em casa pelo Grêmio pela Copa do Brasil e deu adeus a competição. O time de Minas até chegou a criar bastante oportunidades, porém não conseguiu ficar com a classificação.

"O sentimento é de frustração. Fizemos tudo. Com todo respeito pelo Grêmio e por todos, mas fomos melhores lá e aqui. Merecíamos mais lá e aqui, mas o futebol é isso mesmo. A justiça do futebol é no placar, com a bola balançando as redes. Nisso não fomos competentes", disse o treinador do time mineiro.

Mesmo com a derrota, Pepa elogiou seu elenco e disse que mesmo com a eliminação o time conseguiu fazer o que foi pedido taticamente, porém faltou um pouco de capricho no final.

"Encontramos os caminhos, iluminamos bem a primeira linha de pressão do Grêmio. Faltou também em algumas situações atrair mais (os adversários) para depois ligar por dentro ou por fora, mas mesmo assim conseguimos ter muito volume. Por tanto aqui é, sinceramente parece estranho, mas é dar parabéns aos jogadores", comentou.

Além de comentar sobre o volume de jogo do Cruzeiro, o técnico também foi questionado sobre a qualidade do gramado do Estádio do Mineirão e se este influenciou no modo de jogo do seu time.

"Nada. O gramado é para as duas equipes. É verdade que a bola salta mais, mas é para os dois lados. Não foi por isso. Criamos muito mais volume do que contra o Cuiabá. O gramado nunca vai servir de desculpa, mas também não vou dizer que ele estava bom. Não está. Mas é para as duas equipes. Isso nunca será justificativa para nada."

Depois da eliminação o Cruzeiro fica em Belo Horizonte e se prepara para o clássico contra o Atlético MG em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (3), as 18h30.