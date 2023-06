Matheus Souza marca no último minuto, Vila Nova vence Chapecoense e segue na vice-liderança da Série B

Como diz o ditado, nos 48 do segundo tempo, o Vila Nova venceu a Chapecoense, por 1 a 0, nesta terça-feira (6), na Arena Condá, mantendo a boa campanha na Série B, pela 11ª rodada. Matheus Souza anotou para o Tigre. Antes disso, o Verdão ficou com um a menos, já que Pablo Oliveira recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Tigre domina, mas não marca

O jogo começou quente na Arena Condá, o Tigre teve mais domínio, bola no pé e levou perigo e bastante perigo. Logo de início, Caio Dantas deu passe para Guilherme Parede, que saiu na cara do gol e mandou fraco. Aos 12, o Verdão deu a resposta, com Richard, que ficou com a sobra de bola após cobrança de escanteio e mandou para fora na cara do gol. A partida prosseguiu equilibrada, mas com o Vila sendo mais ousado, enquanto o Verdão seguia acanhado.

Aos 30, o atacante Guilherme Parede do Tigre recebeu lançamento, dominou no peito, se livrou da marcação e soltou uma bomba cruzada, e João Paulo desviou de leve, e a bola explodiu no travessão. Sem mudanças, o árbitro soou o apito, e mandou todo mundo zerado para o vestiário.

Tigre marca no finalzinho

A etapa final começou um ar diferente, a Chape voltou superior, com algumas alterações e passou domina as ações. Aos 12, Alisson Farias cabeceou na cara do gol, e Dênis Júnior fez grande defesa, a bola seguiu viva, de sobra, Rafael Donato evitou o gol de Richard.

Aos 26, Igor Henrique chegou acertando o travessão em belo chute de dentro da área, deixando o Tigre vivo em campo. Na sequência, o Verdão ficou com um a menos, já que Pablo Oliveira recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com vantagem numérica, o Vila se lançou ao ataque, e nos minutos finais, próximo a soar o apito, Victor Andrade mandou pela esquerda, Rodrigo Gelado recebeu e cruzou, chegando em Matheus Souza que só deu talento, mandando para o fundo das redes.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Vila Nova vai aos 23 pontos e segue na vice-liderança. Já a Chape, tem apenas nove pontos, segue perto da zona de rebaixamento, podendo entrar no Z-4.

Próximos Jogos

O Tigrão volta a campo sábado (10), em casa, contra o Guarani, às 16h. Antes, na sexta (9) o Verdão enfrenta o ABC, às 21h30.