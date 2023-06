RB Bragantino sai na frente, cede empate para Estudiantes e deixa grupo C indefinido

Nesta quarta-feira (7), o RB Bragantino enfrentou o Estudiantes no Estadio Jorge Luis Hirschi, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sulamericana. Eric Ramires abriu o placar para o clube de Bragança, mas Rollheiser, de pênalti, deixou tudo igual.

Massa Bruta domina as ações

Logo aos 7 minutos, Lucas Evangelista levou perigo em cobrança de falta direta. Pouco depois, após boa troca de passes, Juninho Capixaba cruzou com perigo, mas a bola correu por toda a área sem que ninguém a tocasse. O Massa Bruta chegou novamente perto em boa jogada individual de Sasha, que tocou para Eric Ramires cruzar. Borbas se esticou, mas não alcançou a bola.

O gol estava mais do que maduro, e na sequência, Borbas pressionou na saída de bola, desarmou o defensor e ajeitou de calcanhar para Ramires chapar de primeira no ângulo e arbir o placar.

Expulsão e grupo indefinido

Em desvantagem, o Estudiantes voltou para o intervalo determinado a atacar, o que deixou espaço para os brasileiros. Aos 10, Vitinho invadiu a área sozinho e bateu com perigo ao lado do gol. Contudo, foram os argentinos que marcaram.

Em cobrança de falta para a área, uma bola desviada acertou o braço de Capixaba. O juiz assinalou pênalti e aplicou o segundo amarelo ao lateral, deixando o RB Bragantino com um a menos. Rollheiser bateu firme, deslocando Cleiton e igualando tudo.

Perto do fim, Carrillo recebeu na área, dominou e mandou por cima da meta. Aos 42, o camisa 9 novamente teve chance, perto da marca do pênalti, e foi travado na hora do chute. No rebote, Godoy finalizou, mas também foi bloqueado, e a igualdade prevaleceu no placar.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o RB Bragantino continua na liderança do grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do Estudiantes. Contudo, o time de Bragança está à frente por ter maior saldo de gols. O Massa Bruta volta a campo no sábado (10), diante do Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileiro.