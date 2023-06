Bragantino busca empate contra Atlético-MG no Mineirão

Atlético-MG e Red Bull Bragantino fizeram neste sábado (10) o duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e a partida terminou empata em 1 a 1. Com o resultado o Galo chega a 18 pontos e o Massa Bruta atinge 14 pontos conquistados.

O Galo começou a partida intenso, com marcação alta, apertando a equipe adversária nos primeiros 15 minutos. Apesar do grande volume, o time tinha dificuldades para chegar à meta adversária com chances claras. A superioridade dos mineiros fez com que o time chegasse ao gol aos 16 minutos com Paulinho, que recebeu bom passe de Igor Gomes, para invadir a área e bater no canto do goleiro.

O Massa Bruta melhorou na partida após o gol sofrido e passou a agredir mais o Galo, resultando no gol de empate aos 34 minutos. Lucas Evangelista tocou para Eduardo Sasha, que invadiu a área e bater firme para empatar a partida. O jogo seguiu equilibrado até o final da primeira etapa.

A segunda etapa foi toda do time mineiro, que buscava o gol a todo instante mas falhava na pontaria. O time parecia nervoso e na hora do arremate mandava os chutes para fora. O time de Bragança na única chance que teve na segunda etapa quase virou o placar, mas Everson salvou o Galo.

O Atlético até chegou ao seu segundo gol aos 41 minutos da etapa complementar, de novo com Paulinho, mas o lance foi revisado pelo VAR e foi identificado impedimento na jogada e o gol foi anulado. Após o gol anulado, o Galo tentou marcar o gol da vitória mas parou na forte marcação do Bragantino e a partida terminou empata em 1 a 1.

Agenda

Com a paralização do campeonato por conta da Data FIFA, o Galo Mineiro volta à campo somente no dia 21, às 21h30, quando vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense. Já o Bragantino recebe o Flamengo no dia 22, às 21h30.