Com dois de Paulinho, Atlético-MG vira jogo sobre Athletico-PR na Libertadores

Em jogo emocionante, Paulinho brilhou e garantiu a vitória do Atlético-MG, no Mineirão, na noite desta terça-feira (23). O Galo venceu o Athletico-PR de virada, por 2 a 1, com dois tentos do atacante, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O volante Alex Santana abriu o placar para o Furacão, que permaneceu na liderança do grupo G, com sete pontos. O camisa 10 do time mineiro fez dois na etapa final e deixou o Galo na segunda posição, com seis, e sustentou a chance de vaga na competição.

Primeiro tempo truncado

O Atlético-MG iniciou a partida com a proposta de pressionar a defesa do Athletico-PR para abrir o placar o mais rápido possível. Mesmo assim, o Galo teve dificuldades porque o Furacão, apesar de ter acertado a marcação apenas no meio da etapa inicial, não deixou a equipe mineira bater tanto de frente com o goleiro Bento. No entanto, o time do treinador Eduardo Coudet obrigou o arqueiro a fazer boas defesas.

Pavón e Paulinho ameaçaram o gol de Bento, mas o goleiro fez boas defesas e evitou a abertura do placar. o Athletico, por sua vez, investiu no contra-ataque, mas não assustou o arqueiro Everson, que assistiu boa parte do primeiro tempo sem problemas.

Paulinho decide jogo no segundo tempo

O segundo tempo, por sua vez, é surpreendente. Apesar da pressão do Atlético-MG, foi o Athletico-PR quem abriu o placar. Aos cinco minutos, Canobbio ajeitou de cabeça na jogada pelo meio e acionou Christian pelo lado direito. O volante bateu cruzado para Alex Santana, que só empurrou para o fundo do gol.

No decorrer do segundo tempo, o Atlético-MG aumentou a pressão e conseguiu o seu objetivo. Com gol de Paulinho aos 22 minutos, o Galo empatou o jogo e deixou tudo igual. No lance, Igor Gomes deu belo passe para Hulk, que fez o pivô e deixou a sobra para o camisa 10, que finalizou colocado no canto esquerdo de Bento.

Aos 41 minutos, Paulinho voltou a marcar e virou o duelo sobre o Athletico-PR em jogo emocionante. Com o gol, o atacante chegou a marca de sete tentos na Libertadores. No lance da virada do Atlético-MG, Igor Gomes fez mais uma assistência para o camisa 10 em cobrança de falta. O atacante desviou de cabeça no cruzamento e estufou a rede do goleiro Bento para sacramentar a vitória do Galo.

Próximo jogo

O Atlético-MG e Athletico-PR viram a chave para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (28), o Galo enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, às 18h30, pela oitava rodada da competição. No sábado (27), o Furacão recebe o Grêmio, às 16h, na Arena da Baixada.