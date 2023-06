Cruzeiro recebe Fortaleza no Mineirão buscando quebrar uma sequência de seis jogos sem vencer

Na noite desta quarta-feira (21), às 19h, o Cruzeiro recebe o Fortaleza no Mineirão pela 11ª rodada do Brasileirão. Devido a paralisação da data Fifa, ambas as equipes voltam a entrar em campo após onze dias. A partida marca um novo encontro entre os times após 3 anos, o último duelo entre eles ocorreu em outubro de 2019, ano do rebaixamento da raposa.

Diante de seu torcedor, o Cruzeiro busca fazer as pazes com a vitória. Sem vencer há seis jogos, três empates e três derrotas, a equipe ocupa a 9° posição da tabela com 14 pontos. Já o visitante o ocupa o 11° lugar com os mesmos 14 pontos, porém chega para o confronto com três vitórias, um empate e duas derrotas.

O mandante

O técnico Pepa ganha uma opção na defesa. Depois de voltar da Copa do Mundo sub-20, na Argentina, com dores no tornozelo, Kaiki está recuperado e será uma opção para o confronto. Mateus Jussa será desfalque, pois o jogador pertence ao Fortaleza, mesmo não sendo titular absoluto o jogador é peça importante durante os jogos.

A última vitória do cabuloso ocorreu no dia 14 de maio, um clássico local contra o América-Mg no estádio Independência, a partida terminou 4x0 para o Cruzeiro.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza.#CRUxFOR | #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/M28VMU4MWy — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 20, 2023

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Cástan e Marlon; Wallison, Neto Moura (Machado) e Mateus Vital; Wesley, Henrique Dourado e Bruno Rodrigues.

O visitante

Com a saída do atacante Moisés, vendido ao Cruz Azul, do México, Guilherme é uma das opções para o ocupar a vaga.

Vojvoda costuma rodar o elenco com bastante frequência, portanto é muito difícil saber com exatidão qual será a equipe titular. Mas devido a natureza do jogo, é provável que o argentino use uma formação que preencha mais o meio-campo.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero.