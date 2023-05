Deyverson marca, Cuiabá vence o Cruzeiro e sai da zona de rebaixamento

Nesta segunda-feira (22), o Cuiabá foi até a Arena do Jacaré precisando vencer o Cruzeiro para sair do Z-4 do Brasileirão 2023. Mesmo com a Raposa tendo perdido apenas uma partida em casa no campeonato, o Dourado conseguiu triunfar. O gol solitário de Deyverson deu o respiro necessário ao time, que agora subiu na tabela.

Cuiabá pressiona e Deyverson vai às redes

O Auriverde da Baixada começou tomando a iniciativa, e Deyverson quase inaugurou o marcador aos 14 minutos. O camisa 16 fez boa jogada pela direita, invadiu a área e finalizou forte, sendo bloqueado por Oliveira. O Cruzeiro respondeu aos 27, com Wesley arriscando da entrada da área e levando perigo.

Contudo, em seguida, o atacante armou um contra-ataque para o Dourado. Após trombar em Ramiro, seu companheiro, e perder a bola, Denilson ficou com a sobra e enfiou para Jonathan Cafu que, cara a cara com Rafael Cabral, tentou encobrir o goleiro, errando o alvo por centímetros.

Pouco depois, o Cuiabá foi recompensado pela insistência. Fernando Sobral foi ao fundo pela direita e cruzou na cabeça de Deyverson, que se antecipou à marcação e, de cabeça, tocou para o fundo das redes. Ainda na primeira etapa, Wesley fez jogada individual e foi derrubado, mas com a vantagem dada, Filipe Machado pegou a sobra e arriscou da intermediária, sem grandes dificuldades para Walter defender.

Walter segura o ataque do Cruzeiro

Os donos da casa voltaram dispostos a igualar tudo, e aos dois minutos Bruno Rodrigues ajeitou para Wesley, que chutou fraco. Logo após, Deyverson teve nova chance, mas mandou para fora. O lance foi invalidado por posição irregular do atacante.

Aos 19, Gilberto roubou a bola no campo de ataque, driblou o marcador e chutou forte. Mesmo com desvio, Walter fez uma incrível defesa e evitou o empate. Em seguida, após boa troca de passes, Igor Formiga cruzou rasteiro para Wallison, que pegou mal na bola e desperdiçou uma chance clara.

O camisa 5 teve nova chance, desta vez em cruzamento de Marlon, mas cabeceou por cima. Já aos 46, Henrique Dourado enfiou para Gilberto, que finalizou e foi bloqueado por Walter. O arqueiro ainda espalmou falta cobrada com perigo por Bruno Rodrigues, já no último minuto de jogo. Assim, o Cuiabá prevaleceu e triunfou fora de casa.

Classificação e próximos jogos

Agora com sete pontos, o Dourado sobe para a décima quarta posição e se afasta do Z-4. O Auriverde da Baixada volta a campo no sábado (27), em casa, diante do Coritiba. Já o Cruzeiro deixou escapar a chance de colar no líder Botafogo, e permaneceu na quinta colocação. O próximo adversário do Cabuloso será o Flamengo, no Maracanã, também no próximo sábado.