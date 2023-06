Em jogo truncado, Fluminense e Atlético-MG ficam no empate pelo Brasileirão

Nessa quarta (21), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Atlético-MG no estádio do Volta Redonda e num jogo pegado e faltoso, acabou no empate de 1 a 1. Com gols de Samuel Xavier para o time carioca e Guga (gol contra) para a equipe mineira.

Primeiro tempo truncado

A equipe mineira entrou mais ligada no jogo e aos 10 minutos, Paulinho, cortou para direita e soltou a bomba pro gol, obrigando o goleiro Fábio fazer um milagre de mão trocada, evitando o gol atleticano.

Em um jogo truncado e de muita marcação, o Tricolor encontrou muita dificuldade para realizar jogadas de perigo, e novamente viu o Atlético chegar ao ataque e Paulinho novamente recebeu um bom passe e chutou cruzado para outra ótima defesa de Fábio.

Em mais uma chegada do time visitante, Hulk finalizou de longa distância, a bola chegou firme e rasteira para mais uma defesa do arqueiro tricolor.

Após tanto tentar, o Galo abriu o placar no Rio de Janeiro, aos 35 minutos, depois de um cruzamento da esquerda, Cano raspou de cabeça e a bola bateu na coxa do defensor Guga do Fluminense e foi morrer dentro do gol.

Mesmo sofrendo no primeiro tempo todo, o time comandado por Fernando Diniz, cobrou uma falta para grande área, a zaga adversária afasta mal e Samuel Xavier pega bonito de longe e acerta o canto de Everson, marcando um golaço nos acréscimos, assim indo para o intervalo com o placar empatado.

Segundo tempo pouco movimentado

Os mineiros voltaram como na primeira etapa, se lançando ao ataque, Pavón levou para esquerda e deu um lindo chute colocado, mas Fábio fez outra defesa absurda para salvar seus companheiros.

Novamente Fábio teve que trabalhar, em uma saída errada, Pavón encontra o atacante Paulinha que desvia de letra, mas o goleiro evita a ampliação do resultado.

Numa boa chegada dos cariocas, Germán Cano pega com liberdade e chuta direto para meta, fazendo o goleiro atleticano trabalhar, mandando a bola para escanteio.

Sem muitas chances no resto da partida, com muitas faltas, tendo mais de 35 infrações marcadas e até o técnico Diniz expulso, se encerrou no empate de 1 a 1, com cada equipe levando um ponto para casa.

Situação na tabela

Com esse empate, o tricolor continua em 5º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, enquanto o Galo continua na 4ª colocação com 19 pontos.

Próximos jogos

O Fluminense irá receber o Bahia, no sábado (24), às 18h30, no Maracanã e o Atlético-MG vai até à Arena Castelão, enfrentar o Fortaleza, no mesmo sábado (24), às 18h30.