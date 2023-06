Para retomar confiança no 'Dinizismo', Fluminense recebe Atlético MG

Na noite desta quarta-feira (21) às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense enfrenta o Atlético MG pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Vale ressaltar que o Tricolor jogará no estádio Raulino de Oliveira por não poder utilizar o Maracanã. O estádio está interditado para recuperação do gramado, e a próxima partida no palco será do próprio Fluminense, que irá enfrentar o Bahia, no sábado (24) às 18h30.

Não se sabe se André poderá ser utilizado, mas o tricolor tem ótimas notícias

Fernando Diniz tem a volta de jogadores importantes como Ganso, Keno, Nino, Samuel Xavier e Marcelo, que conseguiram se recuperar durante o período da data FIFA. André está relacionado, mas é considerado dúvida, pois está servindo a seleção brasileira e chegará ao Rio de Janeiro horas antes da partida ter início para ser avaliado.

As baixas confirmadas ficam por conta de Felipe Melo, lesionado, e Arias, que está com a delegação da Colômbia e atuou durante 90 minutos contra a Alemanha.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo; Martinelli (André), Lima e Ganso; Keno, Lelê e Cano.

Atlético MG vive indecisão se terá Felipão ou Lucas Gonçalves a beira do gramado

O Atlético Mineiro pode entrar em campo com treinador novo, visto que Luiz Felipe Scolari, anunciado na sexta-feira (16) como novo técnico da equipe, já foi regularizado no BID e decidirá nas próximas horas se estará a beira do gramado. A ideia é que o treinador tenha um primeiro contato na noite desta terça-feira (20) e depois de algumas horas decida se irá comandar a equipe.

Sobre novidades no time, o Galo finalmente poderá contar com Alan Kardec e Igor Rabello, que não eram relacionados para uma partida desde o ano passado. No entanto, Nathan Silva teve sua venda oficializada e não estará a disposição. Lucas Gonçalves, auxiliar permanente do Atlético MG, foi quem deu os treinos durante a data FIFA.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-FIFA)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR-VAR FIFA)