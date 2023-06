Fora de casa, Fluminense busca retorno ao G-4 diante do Goiás

O Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), o tricolor das Laranjeiras vai a campo para enfrentar o Goiás, às 18h30, no estádio da Serrinha.

Em sexto lugar com 16 pontos, o time carioca pode terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados. Se conquistar os três pontos diante do Esmeraldino e Flamengo e Grêmio empatarem, a equipe comandada por Fernando Diniz pode fechar a rodada em terceiro lugar.

No meio de semana, o tricolor jogou pela Libertadores e perdeu na Argentina para o River Plate por 2 a 0. Apesar do tropeço, o Flu se manteve na liderança do Grupo D com nove pontos, e precisa apenas de um empate diante do Sporting Cristal para avançar às oitavas de final.

O Goiás, por sua vez, busca a vitória para sair da zona de rebaixamento. Na 17ª posição com sete pontos, o clube busca os três pontos para respirar na tabela de classificação e ultrapassar Corinthians e Bahia, que empataram em casa na rodada.

Na última rodada em casa, o Esmeraldino foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0. Pelo Brasileiro, a equipe acumula três partidas sem vitória. Por outro lado, o time lidera o Grupo G na Copa Sul-Americana. Na última quinta, o empate sem gols diante do Gimnasia-ARG a um ponto de confirmar a classificação para a fase seguinte.

Flu defende invencibilidade

O Fluminense não sabe o que é perder para o Goiás desde 2019. De lá pra cá, foram quatro duelos e quatro vitórias para o tricolor carioca. No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram 60 vezes em jogos oficiais.

No total, o Fluzão venceu 27 vezes. O Esmeraldino venceu outras 19, e 14 duelos terminaram empatados, resultado que não acontece desde o Brasileirão de 2010.

Goiás terá quase todos os titulares em campo

Para logo mais, o treinador Emerson Ávila deve mandar a campo o que tem de melhor. Entre as novidades, estão os retornos de Lucas Halter e Matheus Peixoto, que não jogaram contra o Cuiabá.

O único desfalque nos 11 iniciais será o lateral-direito Maguinho, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Para o seu lugar, Bruno Santos deverá ser o escolhido para começar jogando.

Provável escalação: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Julián Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto.

Com cinco desfalques, tricolor deve ter improvisações

Fernando Diniz já não contava com os titulares Marcelo e Alexander, que estão lesionados. Além deles, o treinador não terá à disposição o lateral-direito Samuel Xavier e o zagueiro Felipe Melo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Paulo Henrique Ganso.

O camisa 10 não está na lista dos relacionados para a partida e não viajou para o confronto. Com isso, o meio de campo deve ser formado por André, Martinelli e Lima. Nas laterais, Guga deve voltar para o lado direito, e Pirani pode ser improvisado na esquerda.

A novidade na formação inicial pode ser o atacante Keno, que voltou a estar disponível e disputa a vaga no ataque com Lelê.

Provável escalação: Fábio, Guga, Nino, Manoel e Pirani; André, Martinelli e Lima; Arias, Lelê (Keno) e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Vuaden (RS);

Assistente 1: Maurício Silva Penna (RS);

Assistente 2: Thiaggo Labes (SC);

VAR: Rafael Traci (SC).