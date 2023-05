Com gols no segundo tempo, Novorizontino vence Ituano pela série B

Na tarde deste sábado (20), o Novorizontino venceu o Ituano, por 2 a 0, no estádio Novelli Júnior, pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. Cesar Martins e Léo Tocantins marcaram para o Tigre.

Começo equilibrado

O jogo começou eletrizante, com um Novorizontino se impondo e sendo bem superior ao Ituano, que de início contava com o grande goleiro Jefferson Paulino, para se defender. Aos 26, Geovane recebe com espaço, na intermediário, e chutou forte no meio do gol para uma defesa tranquila de Jefferson Paulino. Na sequência, a bola cruzou a área do Ituano duas vezes. Após o primeiro cruzamento, Reverson dominou dentro da área e deu uma cavadinha para Aylon, que chegou de trás e cabeceou com força. O arqueiro do Ituano fez uma defesaça salvando o time da casa, novamente.

O Novorizontino passou a pressionar o Ituano. Já o Galo, conseguiu equilibrar e se impor pouco a pouco, tendo assim aos 45, a melhor chance, quando Quirino invadiu a área, teve a chance de finalizar, mas preferiu tocar para Rafael Carvalheira, que chutou para fora a três passos de Jordi. Na sequência, Person teve outra boa chance, mas a bola foi ao lado, decretando ida para os vestiários em 0 a 0.

Novorizontino marca duas vezes na reta final do segundo tempo

A partida recomeçou mais equilibrada, com ambas as equipes criando boas chances de gol. Aos 12, Paulo Victor, do Ituano, deu uma linda caneta e por pouco não conseguiu fazer o gol. Na sequência, Raul Prata respondeu, mandando forte de fora da área, obrigando Jefferson Paulino a espalmar para fora.

Aos 23, o Galo de Itu chegou em uma roubada de bola de Person na área, que finalizou para uma grande defesa de Jordi. Na sequência, em bola parada, César Martins subiu no terceiro andar e cabeceou firme para abrir o placar para os visitantes. Na reta final, o Tigre ainda conseguiu ampliar, com Léo Tocantins, que arriscou da intermediária e decretou a vitória por 2 a 0.

Mas, e agora como fica?

Com o resultado, o Novorizontino subiu para a 9ª posição, com 11 pontos. Já o Ituano caiu para o 13º lugar com 7 pontos.

Próximos Jogos

Os times terão pouco tempo para descansar. Na terça-feira (23), às 21h30, o Novorizontino recebe o Avaí no estádio Jorge Ismael de Biasi. Na quarta-feira (24), às 19h, o Ituano visita o Vila Nova, em Goiânia.