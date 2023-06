Novorizontino vence Sampaio Corrêa e assume liderança da Série B

O Novorizontino venceu o Sampaio Corrêa neste sábado (10), pela 12ª rodada da Série B e se tornou o novo líder da competição. O clube paulista chegou aos 26 pontos e ultrapassou o Vitória.

O gol do Tigre do Vale foi marcado por Aylon ainda no início do primeiro tempo e o Grêmio Novorizontino conseguiu manter o placar mínimo até o fim do jogo, conquistando mais três pontos e assumindo a liderança da Série B. Vale ressaltar que a equipe ainda pode ser ultrapassada neste domingo (11), pelo Vitória, que tem 25 pontos.

Novorizontino marca no início e segura o resultado

Logo aos 6 minutos da primeira etapa, Douglas Baggio cruzou e Ronaldo desviou. A bola sobrou para Aylon abrir o placar. O Tigre ainda teve mais chances de ampliar no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. O Sampaio Corrêa, por sua vez, não ofereceu tantos perigos ao goleiro Jordi.

Na segunda etapa, os paulistas tiveram domínio do jogo, assim como nos primeiro 45 minutos. Ao mesmo tempo, também administrou a vantagem e manteve o placar mínimo no marcador.

Com a vitória, o Tigre do Vale chegou aos 26 pontos e ultrapassou o Vitória, que tem 25, mas ainda joga na rodada. O Rubro-Negro da Bahia pode voltar ao posto mais alto da Série B neste domingo (11).

Próximos jogos

Sampaio Corrêa e Novorizontino só retornam a campo no fim de semana do dia 24. No sábado, o Tigre do Vale encara o Tombense, às 18h15. Já no dia seguinte, domingo (25), é o Sampaio Corrêa quem entra em campo para enfrentar o Ceará, às 15h30.