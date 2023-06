Goleiro Felipe Garcia destaca importância de período sem jogos para preparação do Tombense

Na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Tombense venceu o Juventude fora de casa, por 2 a 1. Com a vitória, a equipe de Tombos alcançou os 9 pontos conquistados na competição. Titular em todos os jogos do clube mineiro, o goleiro Felipe Garcia destacou a importância da vitória antes da pausa.

“Foi uma vitória que trouxe muita moral para a equipe, fora de casa e contra um grande adversário. Então, com certeza, aumenta a moral de todo o grupo. Vencer foi muito importante também para esse período sem jogos, pudemos trabalhar de uma forma mais leve, pois havíamos conquistado uma grande vitória e mostrou que o nosso grupo é muito qualificado”, disse.

Felipe Garcia projeta confronto contra o líder da Série B

Na próxima rodada, o Tombense recebe o líder da competição, o Novorizontino. Em caso de vitória, o Carcará poderá deixar a zona de rebaixamento. Jogador com mais número de jogos na história do Tombense, Felipe Garcia projetou a partida contra o líder e afirmou que uma reação é necessária.

“Sabemos que não será um jogo fácil. Nós vamos enfrentar o líder da competição, uma equipe que vem com uma ótima sequência e vai nos trazer grandes dificuldades. Jogaremos em casa e precisamos impor o nosso ritmo e buscar mais uma vitória. Precisamos engatar uma boa sequência de vitórias e esse momento é o ideal para buscarmos essa reação na competição”, concluiu.

Tombense e Novorizontino se enfrentam no próximo sábado (24), às 18h15, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais.