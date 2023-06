Torcedores do Vasco atiram sinalizadores e fogos em campo após derrota para Goiás

O Vasco chegou a sua sexta derrota consecutiva no Brasileirão, agora para o Goiás em São Januário. O Cruzmaltino perdeu por 1 a 0 e acarretou na demissão do técnico Mauricio Barbieri. Os jornalistas chegaram a se dirigir para a sala de coletivas, mas o Vasco logo depois anunciou que não haveria entrevistas. Barbieri e dirigentes se reuniram no vestiário e decidiram pela interrupção do trabalho.

Após o fim da partida, torcedores atiraram sinalizadores e fogos em campo, e os jogadores do Vasco precisaram deixar o o gramado protegidos pela Polícia Militar. Os jogadores do Goiás só conseguiram deixar o campo cerca de 15 minutos após o jogo.

Das arquibancadas se viu muito tumulto e muito protesto, os principais alvos foram o agora ex-técnico Maurício Barbieri e os dirigentes da 777 Partners. Os jogadores deixaram o gramado protegidos pela Polícia Militar.

O ex-técnico já balançava no cargo há cerca de um mês. Após seis meses de trabalho a frente do Gigante da Colina, o treinador teve um aproveitamento de 43%. Em 24 partidas, foram nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

A torcida vascaína já havia protestado com maior veemência após a derrota para o Flamengo por 4 a 1 na 10ª rodada do Brasileirão, e agora corre o risco de perder mando de campo ou ter que jogar de portões fechados assim como será com o Santos (após protestos em derrota para o Corinthians na Vila Belmiro e a torcida arremessar objetos em campo, o time santista terá portões fechados por 30 dias).

Com a derrota, o Vasco segue na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos, na 19º colocação, a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time faz sua pior campanha na era dos pontos corridos. O clube tem somente o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim do ano, já que foi eliminado da Copa do Brasil de maneira precoce para o ABC ainda em março.