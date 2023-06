Barbieri desmente possível demissão após goleada sofrida: "Não tive nenhuma conversa"

Na noite desta segunda-feira (5), o Vasco da Gama de Mauricio Barbieri foi goleado pelo seu rival Flamengo, pelo placar de 4 a 1, no Maracanã. Os gols do duelo foram marcados por Pulgar, Gerson, Ayrton Lucas e Pedro, já do lado dos vascaínos, Jair marcou de pênalti o gol de honra da equipe.

Sem demissão por enquanto

Após o duelo, o contestado comandante comentou sobre a possibilidade de uma demissão do cargo, e disse estar tranquilo quando a isso.

"Não tive nenhuma conversa nesse sentido (demissão). Tenho convicção de que a equipe tem oscilado muito mais do que esperávamos, nesse início. Temos tido dificuldades maiores do que pensávamos que poderíamos ter, mas continuo com a convicção de que podemos reverter esse quadro".

Resultado Frustrante

Foto: Divulgação/Vasco

O próprio, saindo desta "polêmica", mostrou frustração com o resultado do duelo, e fez uma análise dos erros cometidos.

"Sentimento de frustração muito grande. Acho que não conseguimos reproduzir o que trabalhamos. Oscilamos depois do primeiro gol, principalmente emocionalmente. Tivemos esse desencontro em que o rival conseguiu fazer um placar grande. Procuramos ajustar as coisas, mas ficou um "gap" grande, a gente competiu, mas não foi o jogo que planejamos e gostaríamos de fazer".

Nada dando certo

Foto: Divulgação/Vasco

E fechando os comentários do treinador, Barbieri explicou o motivo de ter entrado com três zagueiros no clássico, e disse que era uma tentativa de diminuir a quantidade de gols sofridos que a equipe vinha sofrendo, tática que acabou não dando muito certo.

"A gente vinha numa sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com três zagueiros era para dar solidez defensiva. Depois do primeiro gol, que foi um gol de fora da área e não tem a ver com esse posicionamento, oscilamos demais emocionalmente e demos espaço para o adversário. Não encaixamos nosso jogo. Não senti nossa equipe fisicamente abaixo. Conseguimos criar oportunidades no segundo tempo. O Barros saiu por um trauma. Ninguém pediu para sair por questão física".

Próximo Compromisso

O Gigante da Colina volta aos gramados no próximo domingo (11), em que terá de enfrentar a equipe do Internacional, no Estádio Beira-Rio, às 16h. O confronto é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, em que o Vascão se encontra na zona de rebaixamento, na décima nona colocação.