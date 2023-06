Luís Castro analisa vitória contra Palmeiras e foge de pergunta sobre interesse do Al-Nassr

O Botafogo conquistou neste domingo (25) uma importante vitória em sua campanha no Brasileirão 2023 com o triunfo diante do Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque.

Graças ao gol marcado por Tiquinho Soares no primeiro tempo, o alvinegro ampliou a sua vantagem em relação ao Palmeiras para oito pontos na tabela de classificação, chegando à 30 pontos conquistados.

Em relação à vice-liderança, a diferença aumentou para sete pontos, pois o Grêmio (23) superou o Coritiba por 5 a 1 e ultrapassou o Palmeiras após as 12 primeiras rodadas do Brasileirão.

Na entrevista coletiva, o técnico Luís Castro fez questão de elogiar o desempenho do Botafogo durante a partida que ampliou a liderança da equipe. No entanto, o treinador ficou irritado ao ser questionado novamente pelo interesse do Al-Nassr, equipe da Arábia Saudita.

O próximo jogo do Botafogo será na quinta-feira (29), quando o alvinegro enfrentará o Magallanes, em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Na 13ª rodada do Brasileirão, o duelo será contra o Vasco, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. As duas partidas serão realizadas no Estádio Nilton Santos.

Veja aspas de Luís Castro, técnico do Botafogo

"A confiança e a mentalidade vencedora demora muito a instalar-se. Felizmente vem sendo construída ao longo do tempo. Eu acho que ainda falta a vários departamentos e pessoas, que precisam entender que o caminho é de sucesso. Vive-se muita instabilidade no Brasil ao nível de construção do que quer que seja."

"O que mais quero deixar quando partir do Clube é deixar uma mentalidade instalada. E olharem para o Botafogo com respeito à história. Os jogadores têm sido fundamentais a isso, porque traduzem isso. O jogo de hoje terminou. Nos entregamos por completo ao jogo. Os jogadores cumpriram à risca o que foi determinado e definido ao longo do jogo."

"Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia em que eu cheguei no Botafogo. Quando vocês (imprensa) pediram para eu sair, eu tinha esse contrato com o Botafogo, de dois anos. Há uma cláusula no contrato que diz que para eu sair um outro clube tem que pagar o que precisa e para me mandarem embora tem que pagar o que falta até o final do ano. É isso. O que eu quero dizer é que ganhamos do Palmeiras por 1 a 0 e ganhamos bem, fomos os justos vencedores."

"Nunca esteve na minha cabeça pedir demissão, nem nesse clube nem em qualquer um, porque trabalho de forma muito profissional, nunca coloco meu cargo à disposição. No dia que eu sair de um clube é porque o clube me dispensou. Vocês infelizmente deduzem através das minhas palavras. No meu contrato está previsto minha saída, ou pela administração me mandar embora, ou por eu querer sair."