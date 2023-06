Com meio campo bastante modificado, Botafogo enfrenta Cuiabá fora de casa

Na noite desta quinta-feira (22) às 20h, na Arena Pantanal, Cuiabá e Botafogo se enfrentam em partida válida pela décima primeira rodada do Brasileirão. Time alvinegro vê uma nova vitória como fundamental para ampliar novamente a vantagem ao vice líder Palmeiras.

Cuiabá tem desfalque por motivo curioso

Pelo lado do time mandante, o Cuiabá não poderá contar com seu treinador António Oliveira, que está em Portugal fazendo o curso da UEFA de treinadores, portanto o time será comandando por Bruno Lazaroni, auxiliar técnico. Deyverson, Uendel e Matheusinho estão fora do jogo; já PK, Marllon, Raniele e Jonathan Cafú estão de volta à equipe.

O Dourado não perde há 4 jogos, porém neste recorte o time teve apenas 1 vitória. O resultado positivo é fundamental para que o Cuiabá respire mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, atualmente o time ocupa a décima sexta colocação com doze pontos.

Prováveis escalações: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Pitta.

Ao longo da semana nos treinamentos, Luis Castro passou a somar desfalques no meio de campo

Pelo lado do Fogão, Lucas Fernandes, Matías Segovia, Gabriel Pires, Eduardo, Marçal e Patrick de Paula desfalcam a equipe, esses desfalques obrigaram Luis Castro a pensar em mudanças significativas na equipe. Neste sentido, a expectativa é que Matheus Nascimento ganhe uma oportunidade.

O resultado passou a ser muito importante para o Botafogo, isso porque o Palmeiras tropeçou e perdeu para o Bahia por 1 a 0, e a vantagem do líder pode aumentar para 5 pontos.

Prováveis escalações: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Júnior Santos e Victor Sá (Luís Henrique); Matheus Nascimento (Breno ou Danilo Barbosa) e Tiquinho Soares.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (Fifa-PB)

Transmissão: Premiere