Palmeiras recebe Botafogo em casa brigando pela liderança

Na tarde deste domingo (25), em duelo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Botafogo no Allianz Parque, às 16h (horário de Brasília). Em um dos jogos mais importantes e esperados do Brasileirão, em que o líder e o vice-líder entrarão em campo para lutar pela primeira colocação.

O verdão que vem de uma derrota para o Bahia, fora de casa por 1 a 0, tenta alcançar o líder. após ser derrotado pela primeira vez na competição desta temporada, na rodada passada, os jogadores entrarão em campo na busca de reencontrar o caminho da vitória, . Do outro lado, o time comandado por Luís Castro, venceu o último jogo, contra o Cuiabá, por 1 a 0, com gol do artilheiro Tiquinho Soares e disparou na liderança.

Equipe comandada por Abel Ferreira conta com a volta de importantes nomes no elenco, Weverton, Piquerez, Raphael Veiga e Rony estão disponíveis após período de jogos em suas respectivas seleções. Com isso, os dois times entrarão com força máxima nesse jogo de extrema importância para ambos dos lados. E pelo lado carioca, tem a volta do meia Eduardo que cumpriu suspensão.

Palmeiras

A equipe alviverde tem Atuesta no departamento médico e também não contará com o meio-campista, Gabriel Menino, que recebeu seu terceiro cartão amarelo no último jogo e está suspenso da partida.

Botafogo

O fogão contém uma lista de atletas no departamento médico que não estarão aptos para jogar em São Paulo, são eles, o lateral esquerdo Fernando Marçal, volante Gabriel Pires, o meia Lucas Fernandes e Patrick de Paula.

Prováveis escalações

Palmeiras

Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho), Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Técnico: Abel Ferreira

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Victor Cuesta, Adryelson (Sampaio), Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá (Luis Henrique).

Técnico: Luís Castro

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Kléber Lúcio Gil (Fifa-SC)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)