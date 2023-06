Botafogo vence Fortaleza e se isola na liderança do Brasileirão

Nesse sábado (10), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Fortaleza em casa, por 2 a 0, com dois gols do artilheiro Tiquinho Soares. Essa conquista fez a equipe se isolar na liderança da tabela.

Primeiro tempo a todo vapor

O fogão entrou com fome no jogo, e logo no primeiro minuto já levou perigo ao gol do tricolor, em uma boa jogada, Rafael chegou fazendo fila e e finaliza para defesa do goleiro.

O time carioca quase abriu o placar numa pancada na falta cobrada pelo zagueiro Víctor Cuesta, e a bola saiu triscando a trave esquerda de João Ricardo.

O Botafogo continuou dominando a partida, e aos 23 minutos, o atacante Tiquinho Soares, cabeceou firme no canto, obrigando o arqueiro nordestino sujar o uniforme para evitar o primeiro gol do duelo.

Ainda sem chances para o time do nordeste, a equipe comandada por Luís Castro, chegou novamente ao ataque e Adryelson testou para o gol, fazendo o goleiro trabalhar mais uma vez, que até precisou pedir atendimento médico após sentir um desconforto.

Até que aos 46 minutos, o leão teve sua chance mais perigosa no jogo, com o lateral Tinga que desviou de cabeça, fazendo Lucas Perri realizar uma defesa sem muita dificuldade.

Nos acréscimos da primeira etapa, depois de muita insistência, o camisa nove estufou a rede, Tiquinho pegou a sobra na área, dominou e chutou no cantinho para tirar o zero do placar e fez a torcida vibrar intensamente. Indo para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0.

Segundo tempo controlado

Fortaleza se lançou ao ataque em busca do empate, aos 10 minutos, Thiago Galhardo achou Caio Alexandre sozinho que acabou pegando mal na bola e finalizando para fora uma oportunidade clara.

O time comandado por Vojvoda até tentou bastante, mas quem marcou foi o fogão novamente, após o juiz assinalar pênalti por toque na mão de Titi, na cobrança o autor do primeiro gol perdeu o pênalti com grande defesa de João, mas no rebote a zaga nordestina se atrapalhou, Tiquinho aproveitou e empurrou para a meta.

A partir desse resultado, a equipe da casa, controlou facilmente a partida e conquistou os três pontos com o triunfo por 2 a 0 no Rio de Janeiro.

Situação na tabela

Com esse resultado, o glorioso lidera o Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, enquanto o Leão do Pici continua na 10ª colocação com 14 pontos.

Próximos jogos

O Brasileirão será paralisado por conta da data FIFA, mas o Botafogo irá visitar o Cuiabá, na quinta (22), às 20h e o Fortaleza vai até Belo Horizonte, enfrentar o Cruzeiro, na quarta (21), às 19h.