De virada, Novorizontino vence e assume liderança da Série B

De virada é mais gostoso! O Novorizontino venceu o Tombense por 2 a 1, de virada, em casa , no estádio Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte , no interior do estado de São Paulo. Os gols foram de Daniel Amorim para a equipe visitante e para o time da casa quem marcou foi Cesar Henrique e Douglas Baggio.

A equipe da Tombense sofre uma derrota novamente e fica em penultimo no campeonato com apenas 9 pontos. Já o novo líder da série b, o time paulista alcançou a sétima vitória seguida e foi a 29 pontos se isolando lá na frente da tabela.

A primeira etapa foi de muito estudo entre ambas as equipes. Nos primeiros vinte minutos foram de muita correria e pouco jogo de fato. Mais para o final do primeiro tempo a equipe do Tombense fez ótima jogada pela direita que terminou dentro da área com chute para fora de seu atacante titular.

No inicio da segunda etapa o time visitante resolveu colocar em campo seu melhor jogador, Daniel Amorim. Mau sabia o técnico que havia feito a melhor coisa do jogo, pois com a entrada desse atacante o jogo ganhou emoção e com menos de dois minutos jogado ele fez o gol inicial da partida. A bola sobrou no pé de Daniel dentro da área e ele só teve o trabalho de chutar de esquerda noo canto do goleiro adversário.

Com sete minutos jgados no segundo tempo e com um tento a menos no placar o tigre resolveu ir para cima e conseguiu chegar ao empate com Cesar Henrique após linda jogada a bola sobrou na área para ele simplesmente chutar com força e não dar chance para o goleiro fazer uma eventual defesa.

Aos 23 minutos do segundo tempo veio a virada para o Novorizontino após jogada ensaida no escanteio. Douglas Baggio pegou de joelho na bola após triscada de bola do companheiro de clube dando a possibilidade da vitória.

Sequencia

O Tombense irá enfrentar o Vila Nova na próxima terça -feira as 21h30, fora de casa. Já o Novorizontino receberá o Botafgo de Ribeirão Preto para um duelo paulista no mesmo horario e dia do outro jogo.