RB Bragantino dá show e garante primeira colocação do grupo C da Copa Sul-Americana

O Red Bull Bragantino conquistou na noite desta quarta-feira (28) a vaga direta para às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Tacuary-PAR, no Estádio do Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O confronto foi válido pela sexta rodada da fase de grupos da competição. Com grande resultado, 7 a 1 para o Massa Bruta, o time avançou na primeira colocação do grupo com 14 pontos.

Primeiro Tempo

A equipe de Bragança precisava de saldo de gols para que pudesse garantir a primeira colocação, então no primeiro tempo já decidiu ir pra cima. Aos seis minutos de jogo, após uma recuperação de bola, o meio-campista Lucas Evangelista lançou Sorriso no ataque, que contou com o vacilo do zagueiro adversário e tocou para o fundo das redes, abrindo o marcador.

Com um ritmo forte e criando oportunidades, o placar não demorou muito para ser ampliado. Assim aos 19 minutos, Vitinho invadiu a área, rolou para Lucas Evangelista que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Logo na sequência, no minuto 21, Guilherme cruzou na área para que Sasha marcasse seu primeiro gol na partida, aumentando a vantagem.

Pouco tempo depois, aos 29 minutos, Sorriso pegou de primeira, fazendo o quarto gol da equipe brasileira no primeiro tempo.

O time paraguaio em um momento raro na partida, avançou ao ataque e após um cruzamento, Óscar Ruiz descontou para os visitantes, encerrando movimentada primeira etapa com cinco gols.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Bragantino não tirou o pé, com dois minutos do segundo tempo Sasha aumentou a goleada e marcou seu segundo gol na partida. Literalmente no lance seguintes, aos quatro minutos o atacante deixou mais um, realizando o famoso hat-trick.

Perto do final do jogo, Thiago Borbas tratou de dar números finais ao jogo, aproveitando o rebote de uma cabecada defendida pelo goleiro Servin. Final de jogo: RB Bragantino 7 x 1 Tacuary-PAR.

O que vem por aí

O próximo confronto do RB Bragantino é pela 13º rodada do campeonato brasileiro. Na sétima colocação com vinte pontos, o Toro Loko visa subir na tabela. Fora de casa vai encarar o Corinthians, às 11h, na Neo Química Arena.