Dorival exalta atuação em vitória sob Fluminense: "Partida quase perfeita"

Na tarde deste sábado (1), o São Paulo venceu o Fluminense no Morumbi por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Luciano. Com a vitória conquistada, a equipe de Dorival Jr chega a 22 pontos conquistados e volta para o G-6 do Brasileirão.

Vitória Merecida

Após o confronto, o treinador do tricolor exaltou, e muito, a atuação do São Paulo nesta tarde e afirma que qualquer outro resultado sem ser vitória seria injusto

“Hoje fizemos partida quase perfeita, nos entregamos ao máximo, marcamos muito. Seria uma pena não acontecer o resultado”

Calleri fora do Choque-Rei?

O treinador também aproveitou para comentar um pouco sobre a situação do centro-avante Calleri, que foi poupado por uma reclamação do mesmo de dores nas costas, e mão deixou o torcedor muito esperançoso para sua volta a tempo na Copa do Brasil, diante do rival Palmeiras.

“Colocamos o Calleri naquela partida para termos 45 minutos em uma intensidade maior e, de repente, ele sofreu essa lesão. No dia seguinte, o Beraldo, que também havíamos segurado, salta numa bola e cai em cima do pé do Diego. Não tem uma lógica, não tem uma receita, futebol não é assim. Saí aquele dia pensando seriamente: errei o que pensei para a equipe. No dia seguinte, acontece aquele fato. Não tem como você mensurar nada, preparar nada, é rodada a rodada, dia a dia. Daqui a pouco, nos apresentaremos e num trabalho lúdico qualquer, o jogador pode sentir.”

Que vença o melhor

E para finalizar a participação de Dorival, o mesmo fez um prospecto do que pode acontecer no duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e deixou claro que passará o que merecer mais.

“Todos sabem o potencial do Palmeiras, temos que jogar nesse nível para cima, não tem jeito, não tem outro caminho. É uma equipe que vem mantendo regularidade ao longo dos últimos anos, vamos precisar de muito para ter merecimento ao final das duas partidas.”

A recompensa vêm com muito trabalho duro

Por parte dos que estavam dentro das quatro linhas durante os 90 minutos, o autor do gol, Luciano exaltou a importância de sua família e companheiros para que pudesse viver esse momento fantástico neste sábado.

“Sem meus familiares, minha esposa, meus filhos, meus companheiros que estão comigo no dia a dia, todos que estão envolvidos no trabalho no CT, sem eles nada seria possível. Sou grato a Deus e a todos esses que mencionei. Fico muito feliz quando o trabalho é reconhecido. Hoje, mais uma vez, pude ajudar meus companheiros. Conseguimos os três pontos, que era o mais importante para a sequência do campeonato”

Próximos Compromissos

O Tricolor volta a campo na próxima na próxima quarta-feira (5), quando terá de enfrentar seu grande rival Palmeiras, no Morumbi, às 19h30. O confronto é válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023.