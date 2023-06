Pablo Maia não tem lesão constatada e alivia São Paulo

No duelo vencido por 2 a 0 pelo São Paulo diante do Tigre, da Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o volante Pablo Maia deixou o gramado do Morumbi chorando após recber entrada dura de Brian Leizza.

Logo após ser substituido, o jogador de 21 anos de idade foi ao Hospital Albert Einstein, nas redondezas do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, para realizar exames de imagem, que não apresentaram fraturas e nem uma lesão grave no atleta.

O jogador se reapresentou normalmente ao CT da Barra Funda nesta quarta-feira (28) e não preocupa a longo prazo. Com incomodo na parte lateral da canela da perna direita, o atleta já iníciou tratamento no REFFIS e, se não sentir mais desconfortos, pode estar a disposição de Dorival Júnior para o duelo deste sábado (01), diante do Fluminense, pelo Brasileirão.

Dorival Jr comenta importância de manter elenco para a temporada

Pablo recebeu sondagens da Europa na última janela de transferências e quase deixou o Tricolor. O West Ham, da Inglaterra, fez proposta de empréstimo pelo jogador, que foi negada pelo clube do Morumbi. Com nome bem especulado mundo à fora, o São Paulo, amarrado em dívidas, pode liberar o jovem revelado em Cotia em caso de boa propopsta, boa proposta, para tentar amenizar o fluxo de caixa da instituição.

O técnico Dorival Jr, entretanto, comentou, após pergunta do repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, sobre a importância de manter o elenco para a sequência da temporada:

"Quero torcer para não perder jogadores até o fim do ano. Minha responsabilidade é treinar os que estão aqui. Se chegar seriam importante, mas não vou ficar batendo em cima de nomes".

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (01), diante do Fluminense, no Estádio do Morumbi, às 16h. O confronto é válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023 e marcará o reencontro do Tricolor Paulista com o técnico Fernando Diniz.