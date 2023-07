Atlético-MG cede empate ao América-MG e segue distante do G-4 do Brasileirão

Neste domingo (2), o Atlético-MG empatou diante do América-MG por 2 a 2 em clássico no Mineirão, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Zaracho abriu o placar rapidamente e Hulk ampliou a vantagem para o Galo durante o primeiro tempo. Os comandados de Felipão conseguiram controlar o ritmo do jogo e quase não cederam espaços para o Coelho, que assustou em dois lances.

No segundo tempo, o América-MG conseguiu encontrar os espaços e tomou conta das ações para buscar o empate com dois gols de Gonzalo Mastriani. O Galo partiu para cima em busca de uma nova vantagem, mas não conseguiu a vitória.

Atlético-MG aproveita chances para construir vantagem

Apostando em forte pressão no início, o técnico Luiz Felipe Scolari foi bem sucedido. Após defesa de Passinato na finalização de Pavon, o Atlético-MG abriu o placar no lance seguinte com Pavon cruzando da esquerda para Zaracho chutar de primeira e superar o goleiro.

O gol precoce do Galo e as péssimas condições do gramado do Mineirão fizeram com que o duelo ficasse muito travado no meio-campo. Nos minutos seguintes, o América-MG tomou a iniciativa ofensiva aproveitando as linhas recuadas do adversário.

Mesmo com mais posse de bola, o América não encontrou espaços no terço final para finalizações no alvo. Com melhores recursos técnicos, o Galo ampliou a vantagem aos 26' aproveitando-se de uma falha incrível de Marcinho, que deixou na medida para Hulk invadir a área e definir na saída do goleiro.

Na tentativa de resposta, o América-MG chegou com enorme perigo aos 32'. Lucas Kal lançou bola na área e a bola passou por Aloísio para chegar em Danilo Avelar finalizar de primeira. O goleiro Éverson fez grande defesa, mas no rebote, Avelar chutou por cima do gol e desperdiçou a chance.

Por fim, aos 41', em cobrança de escanteio na área, Maidana desviou e Éverson fez um milagre para salvar o Atlético-MG em um dos momentos mais importantes da partida. Antes do intervalo, o técnico Luiz Felipe Scolari recebeu cartão vermelho por reclamações contra a arbitragem.

América reage e busca o empate com Mastriani

Vagner Mancini apostou em Martin Benítez e Marlon para a etapa complementar nos lugares de Breno e Marcinho, autor da falha que originou o segundo gol do Galo.

O Atlético-MG iniciou controlando o ritmo, mas na primeira grande finalização, o Coelho diminuiu a desvantagem. Aos 12', Danilo Avelar cruzou na área pela esquerda e Mastriani surgiu com espaço na pequena área para desviar e concluir.

Mesmo com a vantagem diminuída no placar, o Galo não alterou o seu estilo defensivo. Com isso, o América-MG seguiu chegando com perigo principalmente com Rodrigo Varanda e Benitez. Aos 27', enfim, a equipe de Vagner Mancini chegou ao empate graças ao desvio de letra de Mastriani após cruzamento de Benítez, numa grande finalização no Mineirão.

Com o empate sofrido e a pressão da torcida pela vitória, o Atlético-MG optou pelas entradas de Alan Kardec e Eduardo Vargas, retomando a pressão em linhas altas e ocupação do campo ofensivo, enquanto o América apostava nos contragolpes. Porém, o Galo não chegou com perigo e o América trocou passes nos acréscimos, confirmando o empate.

Sequência

O América-MG volta a campo nesta quarta-feira (5) para enfrentar o Corinthians, no Independência, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão seguirá em Minas Gerais para duelar contra o Corinthians no próximo domingo (9), em jogo válido pelo Brasileirão, no Mineirão.