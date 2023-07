Cruzeiro bate Vasco em um São Januário vazio

Vasco e Cruzeiro se enfrentaram neste sábado (08) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário sem público, e a equipe celeste venceu por 1 a 0 com um golaço de falta de Machado. O Vasco chega a mais uma derrota no campeonato e se vê cada vez mais desesperado na zona de rebaixamento.

Primeira etapa em nível de Série C

As equipes primeiro tempo horrível em São Januário. O Vasco até teve uma boa chance no início, aos quatro minutos, com Pec chutando para fora cara a cara com Rafael Cabral. Mas depois errou tudo que tentou construir. O Cruzeiro não destoava e também não conseguia atacar. Só foi conseguir uma chegada de perigo aos 39, em chute de Stênio defendido por Léo Jardim. Quando tudo caminhava para um justo 0 a 0, a arbitragem deu quatro minutos de acréscimo. E aí teve emoção: Machado, cobrando falta aos 48, marcou um golaço. E dois minutos depois, Mateus Carvalho teve a chance de empatar, mas finalizou para fora.

Volta do intervalo mais animador

Já a segunda etapa foi bem melhor que a primeira, onde os times se postaram mais para o ataque em busca de seus gols. O jogo ficou bem aberto, onde as equipes deram muitos espaços para o adversário. A melhor chance do Vasco foi com Pec, que parou em grande defesa do goleiro Rafael. Já o Cruzeiro não criou nenhuma grande oportunidade na etapa complementar, mas conseguiu sair com a vitória por 1 a 0 fora de casa.

Situação e o que vem por aí

Com o resultado, o Vasco permanece na zona de rebaixamento com nove pontos, enquanto o Cruzeiro chega a 8ª colocação com 21 pontos.

O Vasco volta a campo no dia 22, contra o Athlético-PR, em São Januário, horário ainda não definido pela CBF. Já o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (16), às 11h, quando recebe o Coritiba.