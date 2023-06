Há 41 dias sem vencer, Cruzeiro recebe São Paulo em busca do fim do jejum

Um dos maiores clássicos interestaduais do Brasil volta a acontecer após quatro anos. Na noite deste sábado, o Cruzeiro encara o São Paulo, às 21h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no estádio Independência.

O time celeste quer colocar um ponto final na série sem vitórias. Na última quarta-feira, a equipe comandada pelo português Pepa foi derrotado em casa pelo Fortaleza por 1 a 0 e chegou ao sétimo jogo de jejum.

Além disso, o clube mineiro busca melhorar a campanha como mandante na competição. Até aqui, o Cruzeiro tem o quarto pior desempenho em casa, com apenas seis pontos conquistados e um aproveitamento de 33,3%,

O tricolor paulista, por sua vez, chega a Belo Horizonte em busca dos três pontos para seguir na briga pelo G-4. Na última rodada, a equipe derrotou o Athletico-PR de virada pelo placar de 2 a 1.

O resultado ajudou o São Paulo a se recuperar no Brasileirão depois de duas derrotas seguidas para Grêmio e Palmeiras, respectivamente.

No histórico do confronto, o São Paulo leva uma vantagem considerável sobre o Cruzeiro. Em 86 partidas oficiais, foram 41 vitórias do tricolor contra 22 do Cabuloso, além de 23 empates.

Cruzeiro terá três desfalques

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Luciano Castán e o volante Wallisson, que entrou durante o segundo tempo no meio de semana, estão fora do jogo de logo mais.

Além deles, o meia Nikão, que pertence ao São Paulo, também não estará à disposição para o jogo no Independência. Com isso, Pepa deve entrar em campo com Reynaldo na zaga e Matheus Jussa no meio de campo.

Neto Moura e Filipe Machado disputam a outra vaga entre os 11 iniciais. No ataque, Gilberto deve começar jogando novamente e formar o trio de ataque com Bruno Rodrigues e Wesley.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo e Marlon; Matheus Jussa, Neto Moura (Machado) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Dorival conta com retornos importantes

Após ficarem de fora do confronto diante do Furacão, o zagueiro Arboleda e o meia Pablo Maia voltam a ficar disponíveis e devem começar entre os 11 iniciais. Por outro lado, Dorival Júnior não poderá contar com Gabriel Neves, que levou o terceiro cartão amarelo.

O treinador são-paulino tem outras dúvidas na formação inicial. No meio de campo, Luan disputa com Alisson e Mendez uma vaga, assim como Wellington Rato e Rodriguinho.

Provável escalação: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Luan (Alisson ou Méndez), Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Rodriguinho); Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC);

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO);

Assistente 2: Alex dos Santos (SC);

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS).