Ponte Preta aproveita vantagem numérica e afunda Avaí no Z-4 da Série B

Em duelo realizado na Ressacada neste sábado (8), a Ponte Preta superou o Avaí por 1 a 0, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série B.

O Avaí, que teve a reestreia do técnico Eduardo Barroca, sofreu enorme prejuízo logo no início quando o goleiro Alexander foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos. Antes do intervalo, Felipe Amaral marcou o gol da vitória dos visitantes.

Na segunda etapa, o Avaí conseguiu defender bem e chegou a assustar com algumas chances de enorme perigo, só que a Macaca assegurou a vitória.

Avaí sofre baque com expulsão aos três minutos

Todos os prognósticos da partida foram modificados com apenas três minutos de jogo. O goleiro Alexander cometeu erro na saída de bola e cometeu falta grave em cima de Paulo Baya, ocasionando a expulsão, deixando o Avaí com um jogador a menos desde o início.

Naturalmente, a Ponte Preta teve mais iniciativa ofensiva justamente com Paulo Baya, jogador que acumulou três finalizações de perigo. Mesmo assim, os catarinenses quase surpreenderam e Caíque França fez duas defesas sensacionais para impedir as conclusões de Pottker e Denílson.

Com um sistema defensivo muito bem montado, mesmo com um jogador a menos, a Ponte ficou circulando a grande área até conseguir abrir o placar aos 40 minutos. Felipe Amaral aproveitou sobra e contou com desvio na zaga para concluir.

Antes do intervalo, o Avaí construiu a sua maior chance de gol no primeiro tempo. Wellington encontrou espaço e experimentou um chute de longa distância, mas a bola parou na trave e a equipe catarinense deixou o campo com derrota parcial, sob aplausos da torcida.

Avaí perde chances e perde mais uma

A Ponte seguiu com a mesma estratégia no segundo tempo e assustou pela primeira vez aos 10', depois que Tales recebeu na direita e ajeitou para a canhota para chutar firme, mas Igor fez boa defesa no canto esquerdo.

Os catarinenses seguiam defendendo bem no início da etapa complementar, mas acabou perdendo uma opção ofensiva no banco de reservas. O atacante Dentinho reclamou com a arbitragem e recebeu dois cartões amarelos, sendo expulso aos 14'.

Mesmo com o cenário todo desfavorável, o Avaí teve enorme chance de empatar aos 26'. Gava tocou de cabeça para a área e ficou no 1v1 contra Caíque França, mas o goleiro da Ponte espalmou. Na sobra, Fábio Sanches mandou para escanteio.

Na reta final, os espaços surgiram e as duas equipes tiveram grandes chances. A Ponta chegou aos 47' com Mailton passando pela marcação para soltar um chute firme, mas Igor Bohn defendeu com os pés. Na sequência, Edson furou e a bola sobrou para Patiño errar o alvo na cara do gol.

Mas a grande cheio veio aos 51', depois que Denilson dominou após cobrança de escanteio, só que o atacante mandou por cima e jogou fora a última chance de vitória.

Sequência

Sem vencer há 11 partidas, o Avaí segue em 19º, com 11 pontos, enquanto a Ponte está em 13º, com 21.

O Avaí volta a campo na próxima sexta-feira (14), quando enfrentará o CRB, em Alagoas, a partir das 19h. Enquanto isso, a Ponte Preta terá pela frente um desafio na Copa Paulista, diante do Oeste, neste domingo (9). Na 17ª rodada da Série B, o desafio será contra a Tombense, no próximo sábado (15).