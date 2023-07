Novorizontino cede empate ao Atlético-GO no fim e perde chance de subir à ponta da Série B

Nesta sexta-feira (7), o Novorizontino não aproveitou a estrela de Douglas Baggio e empatou com o Atlético-GO por 2 a 2, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série B, disputado no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

O artilheiro da noite havia marcado apenas dois gols durante toda a temporada da equipe paulista até o momento. No entanto, Douglas Baggio aproveitou o seu 100º jogo pelo clube para marcar dois gols em 75 minutos. Porém, o Dragão não desistiu e buscou o empate na reta final da partida.

Com o resultado, o Novorizontino chegou a 30 pontos na tabela de classificação e seguiu em 4º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Vitória (28). Do outro lado, o Atlético-GO foi a 23 pontos e subiu uma posição, ocupando o 9º lugar.

Novorizontino abre vantagem nos acréscimos do primeiro tempo

O Novorizontino esteve melhor na partida desde o primeiro tempo e comandou totalmente as ações ofensivas diante de um Atlético-GO que optou por atuar em linhas recuadas, sem conseguir defender-se com qualidade diante das ações adversárias.

Na primeira grande chance da partida, Ligger experimentou de muito longe e levou perigo. O Dragão respondeu aos 9', com finalização de Bruno Tubarão, parando em grande defesa de Jordi. Aos 19', foi a vez do centroavante Ronaldo parar no goleiro adversário.

Posteriormente, Heron desviou contra o próprio gol e quase marcou a favor do Novorizontino após novo chute de Ronaldo. O goleiro do Dragão espalmou e fez grande defesa depois que a bola bateu na trave.

O outro lado também procurava explorar as falhas do adversário. Shaylon respondeu a favor do Dragão com chute aos 30' após erro de Adriano Martins. Porém, o Novorizontino parou novamente na trave em jogada estranha na cabeçada de Adriano.

Após chances diversas, a equipe paulsita enfim abriu o placar nos acréscimos. Em cruzamento preciso de Aylon, Douglas Baggio testou firme e foi às redes para iniciar sua história neste jogo.

Atlético-GO travou o jogo no segundo tempo e buscou o empate

O Atlético-GO voltou com os atacantes Airton e Daniel para tentar melhorar o sistema ofensivo. Mas o Novorizontino seguiu melhor e Ronaldo foi exigido logo aos 4' na cobrança firme cobrança de falta do lateral-esquerdo Léo Tocantins.

Aos 14', o lateral teve mais uma grande oportunidade ao surgir livre na grande área em cobrança de escanteio, mas a bola raspou o travessão. Após sofrer mais de 15 finalizações, o Atlético-GO enfim conseguiu "respirar" no duelo e o restante do segundo tempo ficou truncado no meio-campo.

Contudo, o Novorizontino voltou a melhorar aos 28', depois que o meia Rômulo entrou no lugar de Aylon. Com dois minutos em campo, o meia aproveitou a falha na saída do Dragão e o passe de Léo Tocantins para enfiar na medida buscando a conclusão do artilheiro Douglas Baggio.

Buscando o empate, o Atlético-GO aproveitou-se do recuo adversário para levar perigo. Jordi evitou o gol de Shaylon em chute da meia-lua, mas o Dragão diminuiu a desvantagem aos 44' com Bruno Tubarão. O volante puxou para dentro e chutou firme, superando Jordi em um belo gol.

Os paulistas se aproximaram do terceiro gol nos acréscimos depois que Jenilson desperdiçou duas oportunidades aos 47'. Entretanto, o gol não marcado "saiu caro" e o Atlético-GO buscou o empate aos 50 minutos do segundo tempo, com David Braga surgindo no meio da área após chute cruzado de Shaylon para assegurar o empate.

Sequência

O Novorizontino volta a campo no próximo domingo (16), em duelo contra o Vitória, fora de casa. Do outro lado, o Atlético-GO receberá o Sport, na próxima sexta-feira (14).