Sport vence Ceará em casa, sobe na tabela e assume liderança da Série B

Valendo pela 15ª rodada, o Sport recebeu o Ceará na Ilha do Retiro, jogando na tarde do último domingo (2). E jogando em casa o Sport conquistou mais uma vitória, por 2 a 0, sobre o Vozão, com gols de Ronaldo Henrique e Luciano Juba, ambos na primeira etapa da partida.

Segue o líder!

Apesar do que foi a partida, quem criou a primeira chance do jogo foi o Ceará, quando Janderson recebeu a bola pela esquerda da grande área, conseguindo o chute, mas na rede pelo lado de fora.

Então o Sport chegou, quando aos 25 minutos Jorginho recebeu o passe na frente após um erro de Pagnussat, saiu cara a cara com Bruno Ferreira e foi derrubado pelo goleiro, ganhando a penalidade. Ronaldo Henrique bateu no canto esquerdo, com Bruno acertando o canto, mas sem chances de defesa, abrindo o placar!

Com 39 minutos Fabrício Daniel recebeu o passe, tirou o defensor e bateu cruzado da direita, mas para fora.

E no apagar das luzes, no último minuto de acréscimo da primeira etapa, Luciano Juba foi lançado pelo meio, driblando o goleiro e batendo pro gol vazio para ampliar o placar!

No segundo tempo a intensidade do jogo foi algo a ser destacado. Logo com um minuto, em um cruzamento, Edinho cabeceou, mas Bruno espalmou, salvando o Ceará do terceiro gol.

Com seis minutos Fabrício Daniel conseguiu o passe por cima da defesa, onde a bola desviou no braço de Erick, com o pênalti marcado. Ronaldo Henrique bateu mais uma vez, mas nessa mandou pela direita do gol, perdendo a chance de ampliar o placar!

Com nove minutos, em um erro de saída do goleiro, Edinho ficou com a bola, arrancou e chutou forte, mas nas mãos de Bruno mais uma vez. Após esse início intenso, a partida teve uma queda na criação de chances, com pouco sendo criado.

Apenas aos 38 Jean Carlos conseguiu o chute da esquerda, a bola desviou no meio e Renan ficou com ela em cima da linha. Aos 40 Gabriel Santos recebeu a bola dentro da área e bateu forte, mas Bruno espalmou e ficou com o rebote. E três minutos depois, em um cruzamento da esquerda, Nicolas subiu e cabeceou para baixo, acertando a trave esquerda.

Próximos jogos e classificação

O Sport volta a campo na quarta-feira (5), às 19h, quando visita o CRB, no jogo atrasado da primeira rodada. O Ceará joga na sexta-feira (7), às 21h30, quando recebe o Botafogo-SP.

Com a vitória o Sport subiu para a liderança da Série B com 31 pontos, empatado com o Vila Nova. O Ceará do outro lado segue na 10ª posição, com 21 pontos, empatado com o Botafogo-SP.