Criciúma sai na frente, mas Chapecoense busca empate na Série B

Chapecoense e Criciúma fizeram o clássico catarinense pela Série B neste sábado (24). O Tigre abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas a Chape deixou tudo igual na Arena Condá. Com o resultado, as equipes não se moveram na tabela e somaram apenas um ponto.

O jogo foi bem equilibrado do início ao fim, com leve favoritismo para um dos lados em determinados momentos. Até os 20, a Chape parecia melhor em campo e tinha mais finalizações que o Tigre, mas foi o Criciúma quem saiu na frente.

Aos 31, Tiago Marques mudou o placar. Ele recebeu na área após bela jogada trabalhada dos visitantes e só teve o trabalho de tirar de João Paulo para balançar as redes. Depois do gol, o Carvoeiro até teve novas chances com Marcelo Hermes, mas o jogo foi para o intervalo com o placar mínimo.

Neto empata no segundo tempo e Chape segue no Z-4

Na segunda etapa, a Chapecoense melhorou e buscou o ataque. Aos 3, Marcelo Hermes salvou em cima da linha após cabeçada de Alisson. Um minuto depois, Ribamar finalizou de bicicleta, mas a bola perdeu força e ficou fácil para o goleiro do Tigre.

Após muitas tentativas, o Índio Condá marcou. Aos 14, Mawell fez toda a jogada, entrou na área e cruzou para Neto completar pras redes: 1 a 1. O Criciúma ainda teve outras duas oportunidades, aos 33 e 37, mas Miqueias mandou pra fora e Wallisson Maia parou no travessão.

O partida terminou empatada em 1 a 1 e o resultado foi ruim para ambos os times que sequer se moveram na tabela. O Criciúma, que estava em quinto antes da rodada, segue na mesma posição, agora com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado.

A Chapecoense, por sua vez, continua na 17ª colocação, dentro do Z-4, e perdeu a chance de empurrar o Londrina pra zona de rebaixamento.

Agenda

Chapecoense e Criciúma voltam a campo na próxima terça-feira (27), às 19h, pela Série B. O índio Condá recebe o Sport na Arena Condá, enquanto o Criciúma joga no Heriberto Hülse contra o CRB.