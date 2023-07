Caixinha lamenta empate com São Paulo e cita ineficiência: "Precipitamos um pouco as decisões"

Na tarde deste domingo (9), São Paulo e RB Bragantino empataram em 0 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida foi bem disputada, tendo a equipe de Bragança tendo dominado a partida durante a primeira etapa, no segundo tempo, após as mudanças realizadas na equipe tricolor, a equipe melhorou e conseguiu criar algumas boas chances. Entretanto, ambas as equipes pecaram na eficiência ofensiva e acabaram saindo empatadas sem gols.

Tomadas de decisão erradas

Após o duelo, o treinador Pedro Caixinha valorizou a atuação da equipe, e lamentou a falta de eficiência apresentada.

"Precipitamos um pouco as decisões. Não fomos tão claros em encontrar os espaços para produção mais apoiada. A equipe foi muito intensa, vertical, estamos orgulhosos daquilo que foi a tentativa e esforço, mas não fomos tão felizes na finalização."

Questão de tempo até os gols saírem

O Português, apesar do empate, exaltou a quantidade de chances criadas, e afirmou que a equipe que consegue manter tal ritmo, é questão de tempo até os gols e resultados positivos saírem.

"Teríamos preocupação se a equipe não produzisse situações de finalização. É trabalhar na calma, confiar nos jogadores, trabalhar nas nossas dinâmicas e confiar que os gols vão continuar a chegar."

Identidade forte

Foto: Divulgação/RB Bragantino

Por parte dos jogadores que estiveram dentro de campo, o meia Lucas Evangelista falou sobre a atuação da equipe e sobre a identidade que a equipe criou e mantém, apesar de qualquer resultado

"A gente sabia da dificuldade de enfrentar eles, mesmo sendo em casa, a gente não mudou a nossa forma de jogar, jogamos com intensidade do começo até o final, mantivemos a nossa identidade até o fim, a pressão pós perda, teve algumas criações durante o último terço, infelizmente não concluímos em gol. Agora é descansar e pensar na próxima partida."

Próximo Compromisso

O Massa Bruta volta aos gramados no próximo sábado (15), em que terá de enfrentar o líder Botafogo, no estádio Nilton Santos, às 21h. O duelo é válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.