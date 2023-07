Renato Gaúcho cobra Seneme em reclamações de arbitragem após derrota para Botafogo

O Grêmio perdeu neste domingo (9) a invencibilidade em jogos como mandante na Arena após derrota para o Botafogo, por 2 a 0, em duelo entre os líderes do Brasileirão na 14ª rodada.

Durante a partida, a equipe gremista teve maior controle das ações ofensivas durante o primeiro tempo e no início da etapa complementar, mas esbarrou nas defesas de Lucas Perri. Na reta final, o adversário carioca foi acumulando mais posse de bola, ganhando mais espaço no território ofensivo, até conseguir marcar os dois gols da vitória.

O resultado final deixou o Grêmio dez pontos distante do líder Botafogo. Além disso, a equipe perdeu a vice-liderança do campeonato para o Flamengo, que empatou com o Palmeiras no Allianz Parque.

Durante a entrevista coletiva, Renato Gaúcho elogiou o desempenho da equipe (que finalizou 24 vezes) e também pediu o mesmo apoio da torcida contra o Bahia, em duelo decisivo valendo vaga às semifinais da Copa do Brasil. O jogo será realizado nesta quarta-feira (12), a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

No entanto, o treinador dedicou parte considerável da entrevista coletiva para criticar a arbitragem da CBF. Ao listar quatro lances em que o Grêmio foi supostamente prejudicado durante os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, Renato Gaúcho cobrou atitude de Wilson Luiz Seneme, chefe da Comissão de Arbitragem.

Por fim, o técnico também afirmou que o Grêmio encaminhará um ofício à CBF nesta segunda-feira (10) cobrando explicações envolvendo as recentes arbitragens nos jogos do clube gaúcho.

Aspas de Renato Gaúcho, técnico do Grêmio

"O que me deixa feliz hoje foi a atuação da equipe. Muito boa. Uma das melhores do ano, inclusive. Infelizmente a gente não fez os gols com as oportunidades que apareceram. Para o nosso azar, o Botafogo criou 3, 4 situações e conseguiu fazer 2 gols."

"Quando você perde um jogo e não cria, é uma coisa. Outra é da maneira que vem jogando, criando, sufocando os adversários. Não é por uma derrota que vamos achar está errado, tem uma coisa ou outra para corrigir."

"Flávio Rodrigues de Souza é um dos melhores do Brasil. Meu recado vai para o Seneme. Não gosto de falar de arbitragem, não é porque perdemos que vou fazer a reclamação. Não vou atacar o Seneme, vou fazer que ele faça o que tem que fazer.

"Tivemos gol anulado contra o Cruzeiro, um pênalti legítimo em cima do Franco na Bahia, pênalti legítimo no jogo da Copa do Brasil contra o mesmo Bahia e hoje, o jogo estava 0 a 0, teve pênalti no Bitello."

"Seneme, você está cobrando da arbitragem? O que se faz com o VAR? Por que não tem chamado o árbitro de campo? O adversário segura e puxa pela camisa o Bitello. Não é porque perdemos, estou tranquilo pela atuação, mas queria que o Seneme explicasse esses lances. Nos últimos jogos o Grêmio tem sido prejudicado."