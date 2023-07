Botafogo supera pressão do Grêmio na Arena e dispara na liderança do Brasileirão

No duelo entre os líderes do Brasileirão neste domingo (9), o Botafogo venceu o Grêmio em plena Arena por 2 a 0 em jogo válido pela 14ª rodada.

O Grêmio teve as melhores oportunidades de gol e controlou as ações no primeiro e início do segundo tempo, mas o Botafogo resistiu à pressão e conseguiu alcançar a vitória graças aos gols de Carlos Eduardo e Carlos Alberto.

Grêmio controla ações no primeiro tempo

O movimentado primeiro tempo contou com superioridade da equipe comandada por Renato Gaúcho. O Grêmio apostou muito nas bolas cruzadas e lances pelos flancos, explorando principalmente o lado esquerdo.

A primeira chance real de gol veio aos 6', depois que Reinaldo recebeu na esquerda e cruzou para Luis Suárez, mas o uruguaio não alcançou. Cabe ressaltar que o artilheiro atuou sentindo dores no joelho desde o aquecimento.

No melhor momento da equipe carioca durante o primeiro tempo, o Botafogo conseguiu manter mais a posse de bola, tirou a velocidade do jogo e chegou abrir o placar aos 23'. Eduardo cobrou falta, Custa desviou e Tiquinho Soares concluiu na segunda trave. Contudo, o VAR revisou e detectou impedimento de Cuesta.

Após o gol anulado, o Grêmio voltou a comandar as ações e quase marcou aos 35'. Villasanti recebeu na meia, driblou a marcação e invadiu a área para chutar cruzado, mas a bola passou ao lado de Perri com perigo. Foram 11 finalizações para os gremistas no primeiro tempo, enquanto o Botafogo chutou finalizou apenas quatro vezes.

Botafogo resiste e arranca vitória

Para o segundo tempo, o técnico interino Claudio Caçapa aplicou duas alterações com as entradas de Marçal e Segovia nos lugares de Hugo e Júnior Santos. Porém, a primeira grande jogada de perigo foi do Grêmio.

Aos 3', Bitello foi lançado na área e deixou a marcação para trás dentro da grande área. Lucas Perri se antecipou e evitou a finalização, mas Luis Suárez aproveitou o rebote de fora da área e tocou por cobertura. A bola encobriu o goleiro do Botafogo, mas parou no travessão.

Na sequência, Cristaldo recebeu excelente passe pela direita e chutou de primeira, levando enorme perigo. O Botafogo respondeu com Tchê Tchê sendo lançado na esquerda em jogada de contra-ataque, mas Gabriel Grando fez excelente defesa.

Aos 14', foi a vez de Lucas Perri brilhar com duas defesas espetaculares. Luis Suárez recebeu na meia-lua e limpou para chutar colocado. O goleiro deu rebote e a bola sobrou para Reinaldo pegar de primeira, mas Perri salvou o Botafogo.

O Grêmio ainda teve mais uma chance enorme de abrir o placar aos 26' após falha na saída de bola com Suárez vendo Perri adiantado para tentar novamente por cobertura, mas o goleiro se recuperou com a defesa no lance que originou o primeiro gol alvinegro. Segovia roubou de Bruno Alves e achou passe para Eduardo finalizar colocado no ângulo direito e abrir o placar.

Renato Gaúcho apostou em Vina no lugar de Kannemann para uma estratégia mais ofensiva, enquanto Caçapa acionou Danilo Barbosa e Breno. No entanto, o cenário modificou-se totalmente pois o Grêmio aparentou cansaço com linhas recuadas, sem conseguir sair em velocidade.

Mais à vontade no jogo, o Botafogo achou o segundo gol aos 41' para encaminhar de vez a vitória. Segovia achou excelente passe buscando Marlon Freitas dentro da área e o volante levou no fundo para cruzar rasteiro na marca penal onde Carlos Alberto surgiu livre para concluir e garantir os três pontos do Fogão.

Sequência

Com a vitória, o Botafogo chegou a 36 pontos e abriu dez pontos de vantagem na liderança contra o vice-líder Flamengo (26). O Grêmio seguiu com 26 pontos, mas caiu para a terceira colocação.

As duas equipes voltarão a campo durante a semana para compromissos em competições diferentes. O Botafogo terá pela frente o Patronato, na Argentina, nesta quarta-feira (12), a partir das 19h pelo horário de Brasília, no jogo de ida válido pelos playoffs da Conmebol Sul-Americana.

Enquanto isso, o Grêmio receberá o Bahia, em Porto Alegre, também nesta quarta-feira (12), a partir das 19h30, em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, a equipe gremista buscou o empate na Itaipava Arena Fonte Nova durante os acréscimos.