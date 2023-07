Grêmio recebe o Botafogo em duelo dos líderes do Campeonato Brasileiro

O Grêmio recebe o Botafogo, neste domingo (9) às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o encontro entre os líderes do campeonato, e promete levar muita emoção à Arena do Grêmio.

O imortal, ocupa a vice-liderança, com 26 pontos, e chega ao confronto vindo de empate em 1 a 1 contra o Bahia, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor está invicto em casa e venceu suas últimas três partidas, e chega embalado em busca de diminuir a distância em relação ao rival.

Já o Glorioso é o melhor visitante da competição e líder disparado, com 33 pontos, sete de vantagem em relação ao rival do duelo de logo mais. Além disso, por ter caído na última fase da Copa do Brasil, o Fogão reúne seus esforços no Brasileirão, e venceu seus últimos quatro jogos, o último deles sendo o clássico contra o Vasco, por 2 a 0.

Por outro lado, o retrospecto está a favor do time gaúcho, que venceu as últimas cinco partidas entre as equipes. Na história, a vantagem também está do lado gremista. Em 71 jogos, são 29 vitórias gremistas, 22 vitórias botafoguenses e 20 empates.

Desfalques

Grêmio

O técnico Renato Gaúcho não conta com nenhum desfalque para esta partida e irá com força máxima para o jogo.

Botafogo

O técnico Cláudio Caçapa não contará com o Lateral Rafael, os meias Gabriel Pires e Patrick de Paula, e os atacantes Victor Sá e Matheus Nascimento, todos lesionados.

Prováveis escalações

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez.

Técnico: Renato Gaúcho

PRONTOS 💪🏻⚽️🇪🇪 Nesta manhã, Renato Portaluppi comandou o último treino tático antes do nosso duelo com o Botafogo! As atividades contaram com testes de formação, estratégia, situações de jogo e bola parada.



📸 @lucasuebel / Grêmio FBPA



Saiba mais em: https://t.co/W18fYLI1OE pic.twitter.com/eI6hu0MSqT — Grêmio FBPA (@Gremio) July 8, 2023

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Técnico: Cláudio Caçapa

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Marcello Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)