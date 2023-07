Vanderlei Luxemburgo valoriza vitória do Corinthians: "Fizemos por merecer o resultado"

Em duelo válido pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana,, o Corinthians derrotou o Universitario-PER, pelo placar de 1 a 0 , com gol de Felipe Augusto, na Neo Química Arena. Vanderlei Luxemburgo comentou após o fim do jogo sobre a vantagem obtida para o jogo da volta.

“Fizemos um jogo taticamente muito correto, e o resultado é que conseguimos levar uma vantagem para lá. Tivemos a intensidade que tem que ter no jogo, mas faltou um pouquinho mais.”

O treinador elogiou os jovens que vem ajudando o time a sair da má fase.

“A molecada no dia a dia passa confiança, você não pega tantos moleques como nós pegamos agora, se não tiver um trabalho de confiança e segurança. Não bota para jogar um jogo, se eles não estiverem treinados para jogar.”

Luxemburgo avaliou a mudança do elenco entre o antigo treinador em comparação com seu comando.

“A gente conversa muito com a diretoria, sobre o Corinthians. A nossa função, quando você é contratado, é o resultado de momento, porque o futebol é assim, mas você tem que começar a abrir um leque de opções, sempre em consenso com a diretoria e a comissão técnica.”

Calendário

Corinthians volta à campo no sábado (15) às 16h30, na Neo Química Arena, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o América-MG. Buscando reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida.