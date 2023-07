Corinthians enfrenta RB Bragantino na busca de se recuperar no Campeonato Brasileiro

Na manhã deste domingo (2), em duelo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o RB Bragantino na Neo Química Arena, às 11h (horário de Brasília). Na batalha entre paulistas, os donos da casa buscam subir na tabela e os visitantes tentam chegar na zona de classificação para Copa Libertadores da América.

O Timão vem de uma vitória pela Copa Libertadores, em que mesmo já eliminado, venceram o Liverpool-URU, por 3 a 0, em seu estádio, já no brasileirão, vem de uma derrota fora de casa, para o Athletico-PR, por 1 a 0, após muitos protestos dos torcedores, os jogadores entrarão em campo lutando para voltar ao caminho da glória. Pelo outro lado, o Massa Bruta vem em boa fase, vencendo o último jogo na Copa Sul-Americana, por 7 a 1 , contra o Tacuary-PAR, em casa e no Brasileiro, venceu o Goiás, em casa também, por 2 a 0, assim buscando manter a invencibilidade.

O último confronto entre os clubes, foi no Paulistão, com vitória do time de Bragança Paulista, por 1 a 0, mas no histórico geral, o clube do Parque São Jorge está disparado na frente com 27 triunfos, 10 empates e 12 derrotas contra o Massa Bruta.

• Desfalques

O treinador Vanderlei Luxemburgo não terá a disposição algumas peças importantes, o lateral Fábio Santos cumprirá suspensão, os meias Renato Augusto, Paulinho e Cantillo se recuperam de lesão, e os atacantes Romero, Gustavo Mosquito e Barletta também estão lesionados passando por tratamento médico.

O comandante Pedro Caixinha não contará com a presença apenas de Vitinho, o atacante está suspenso após receber o terceiro amarelo no último confronto e é desfalque para a partida.

• Prováveis Escalações

Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Fausto, Maycon, Ruan Oliveira; Guilherme Biro (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Erick Ramires, Sorriso e Eduardo Sasha.

• Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)