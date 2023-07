Ponte perde para o Tombense e se complica na Série B

Voltou a perder! A Ponte Preta sofreu um revés em casa, em pleno Moisés Lucarelli, 1 a 0 para o Tombense. Com o resultado deste sábado (15), válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasilerio da série B.

A Macaca manteve 21 pontos na 13ª colocação, já o Tombense respira e sai da zona da degola indo a 15 pontos na 16ª posição, o que derrubou a chapecense de volta para o rebaixamento. O gol que deu a vitória para a equipe mineira foi marcado por João Pedro, na segunda parte da partida.

Tombense marca no segundo tempo e decreta derrota da Ponte

Na primeiro etapa, a Ponte Preta teve a posse de bola e fez marcação alta. Porém, foi o Tombense que criou mais: Matheus Frizzo, aos 25, bateu da intermediária, obrigando Caíque França a defender. Aos 31, o meia novamente bateu firme, mais uma vez o goleiro defendeu.

Com 42 minutos, Matheus Jesus enfiou para André, ex-Santos e Corinthians, que finalizou por cobertura para abrindo o marcador para a Macaca. Porém, foi constatado o impedimento no lance.

Já no segundo tempo, o Tombense fez pressão inicial e marcou um gol. Com seis minutos, Marcelinho cruzou para Rafinha, que cabeceou na trave. Felipe Moreira mexeu na equipe voltando a ter controle da partida. Com 31 minutos, Elvis cobrou falta e Igor Torres cabeceou com perigo, mas o defensor do time mineiro desviou.

Já aos 35, novamente Igor Torres, de cabeça, finalizou mandando para fora. O gol da vitória saiu aos 39 minutos, quando a fraca defesa da Ponte afastou a bola, que sobrou para João Pedro bater colocado no canto e vencendo o goleiro adversário que nada pode fazer.

Sequência

Na rodada seguinte, a Ponte jogará mais uma vez no Moisés Lucarelli: recebe o Juventude na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. No mesmo dia, o Tombense em casa enfrentará o CRB às 18h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).