Em busca de vaga nas semifinais da Copa do Brasil, Corinthians e América-MG se enfrentam na Neo Química Arena

Em duelo válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians receberá, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe do América-MG, às 16h30 (horário de Brasília).

Com o apoio de seu torcedor, o Timão busca reverter a desvantagem de um gol para ir as semifinais do torneio pela segunda vez consecutiva. Já o Coelho, busca vir à capital paulista para assegurar sua vaga entre os quatro melhores times do país. Para isso, basta conseguir um empate na casa do rival.

CORINTHIANS BUSCA REVERTER A VANTAGEM MINEIRA:

O Corinthians encerrou sua preparação para o duelo nesta sexta-feira (14) e fez mistério na lista de relacionados. O técnico Vanderlei Luxemburgo optou por não divulgar os jogadores que estão a disposição pelo Timão para essa partida.

No último treino antes da partida, Luxemburgo promoveu um treino tático e de bolas paradas. Depois, os jogadores ensaiaram cobranças de pênaltis. A classificação para a semi da Copa do Brasil será decidida assim em caso de vitória corintiana pelo placar mínimo. O clube paulista chega confiante para o duelo após vencer os dois últimos jogos que disputou, contra Atlético-MG e Universitário.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Moscardo, Fausto Vera e Renato Augusto; Matías Rojas, Róger Guedes e Yuri Alberto.

AMÉRICA-MG QUER VOLTAR COM A VAGA:

O Coelho também encerrou sua preparação para o confronto nesta sexta-feira. Ao contrário do Corinthians, o técnico Vagner Mancini não faz mistério e deve ter força máxima a disposição em busca da vaga nas semifinais.

Os mineiros contam com o retorno do meia Martín Benítez, que foi poupado nas duas últimas partidas. O América tem a vantagem de um gol, após vencer a partida de ida por 1 a 0 e poupou seus titulares no jogo contra o Colo-Colo, pelos playoffs da Sul-Americana.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Pasinato; Marlon, Maidana, Éder e Avelar; Kal, Juninho, Martinez e Benítez; Everaldo e Mastriani.

Foto: Divulgação/Copa do Brasil

Confira quem avança com os possíveis resultados deste sábado:

Corinthians x América-MG I Agregado (0-1)

Vitória do América: América avança

Empate: América avança

Vitória do Corinthians por um gol de diferença: Disputa de penâltis

Vitória do Corinthians por dois ou mais gols de diferença: Corinthians avança

Quem se classificar para as semifinais da competição receberá uma premiação de R$ 9 milhões, enquanto o campeão pode receber um prêmio acumulado de até R$ 91,8 milhões.

O vencedor de Corinthians e América enfrentará o São Paulo na próxima fase do torneio. Do outro lado da chave, Grêmio e Flamengo duelam em busca de uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil.