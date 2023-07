Com gol de estreante no profissional, Grêmio derrota Atlético-MG e reassume vice-liderança do Brasileiro

Diante da sua torcida, o Grêmio fez o dever de casa e complicou a vida do Atlético-MG ao vencer por 1 a 0, na Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia no profissional, Ronald balançou as redes no início do jogo. Com o resultado, o Tricolor reassumiu a vice-liderança da competição, enquanto o Galo amarga oito jogos sem ganhar.

Mãos de Portaluppi e Grando

Os minutos iniciais deram a impressão que o confronto seria equilibrado. Logo aos dez minutos uma animada e com toque de Renato Portaluppi. Ronald, que fez sua estreia no profissional, depois de Villasanti sentir a perna esquerda, aproveitou cobrança de escanteio da direita. E, mesmo sendo segurado por Igor Rabello, o jovem meia se agachou para cabecear no fundo do gol. O Tricolor voltaria a incomodar, mas apenas carimbou a marcação em chute de Bitello.

Precisando desesperadamente do resultado, ainda mais por conta da situação da competição, o Atlético tomou as rédeas e passou a controlar o jogo. Contudo, toda a posse de bola era ineficaz, já que o Galo não conseguia criar, enquanto os mandantes não conseguiam ficar com a redonda no pé. Mesmo assim, os comandados de Felipão só chegaram ameaçar aos 37, quando Paulinho foi alçado na área, cabeceou fraco e Grando segurou firme no meio do gol.

Se estava difícil na base nas tentativas de jogada trabalhada, por pouco a jogada individual não resolveu. Battaglia invadiu a área e encheu o pé. O goleiro defendeu em dois tempos. Depois foi a vez de Pavón bater buscando o ângulo. Grando voo para salvar com a ponta dos dedos.

Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Chances criadas e nada de gols

Em jogada trabalhada, algo que não aconteceu na etapa anterior, o Alvinegro deu aquele susto no Grêmio. Paulinho recebeu de Battaglia e balançou a rede pelo lado de fora. O Tricolor respondeu da mesma maneira. Após boa troca de passes, Bitello tocou de calcanhar para Cristaldo bater de primeira. Everson encaixou no meio do gol. O lá e cá ficou por aí. O Atlético voltou a tomar iniciativa e Grando voltou a ser destaque. Pávon ganhou de Kannemann e bateu cruzado na área. O camisa 12 fecha a porta rente à trave.

Demorou um pouco, mas o time gaúcho chegou e até teve a chance de ampliar. Mila recebeu dentro da meia-lua, ajeitou invadindo a área e, na cara do gol, mandou por cima do travessão. Bola que não entrava por falta de capricho, resolveu entrar na casinha aos 36. Alisson levantou na medida para Alan Kardec. O atacante desviou de cabeça na risca da pequena área e colocou no canto. A comemoração não durou muito. O VAR apareceu e o tento foi anulado por impedimento.

Como fica

O Grêmio ganhou uma posição e assumiu a vice-liderança da competição, com 29 pontos, sendo 10 a menos que o líder Botafogo. Já o Atlético cai para 13º, somando 21.

Próximos jogos

O Tricolor terá pela frente o Flamengo, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília). Por sua vez, o Galo entra em campo apenas no sábado (29), justamente contra o Rubro-Negro, às 21h (de Brasília).