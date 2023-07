De olho na vice-liderança, Grêmio recebe Atlético-MG na Arena

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na noite deste sábado (22) às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Imortal ocupa a terceira colocação, com 26 pontos, um atrás do vice-líder Flamengo, e 13 de distância até o líder Botafogo. O time gaúcho chega à partida embalado após eliminar o Bahia, nos pênaltis, na Copa do Brasil, e avançar para as semifinais.

Por outro lado, o Galo não vive uma boa fase, e o técnico Felipão busca sua primeira vitória no comando da equipe. Ocupando a 12ª colocação, o time mineiro não vence há sete jogos, contando todas as competições, e a última vitória no Brasileirão foi o clássico contra o Cruzeiro, no dia 3 de Junho. Além do mais, no meio da semana, o clube aprovou a SAF, agitando ainda mais os bastidores.

O retrospecto recente mostra um grande equilíbrio entre as equipes. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias gremistas, 2 vitórias atleticanas e 1 empate.

Grêmio

Renato Portaluppi não contará com Luis Suárez. O craque uruguaio não foi relacionado por opção técnica em meio a incertezas sobre seu futuro. Além disso, Geromel e Pepê, lesionados, também são baixas.

Atlético-MG

Felipão não poderá contar com Guilherme Arana, Jemerson e Vargas, todos suspensos.

Prováveis escalações

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Ferreira.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Igor Rabello, Maurício Lemos e Rubens; Battaglia, Edenilson e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares : Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)