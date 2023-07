Thiago Kosloski elogia Coritiba e destaca sequência invicta no Brasileirão

Nesta segunda-feira (24), o Coritiba garantiu mais uma vitória sob comando de Thiago Kosloski. A equipe paranaense superou o Fluminense por 2 a 0 no recorde de público do Couto Pereira na atual temporada do Brasileirão.

Apostando principalmente nos contra-ataques, o Coxa Branca aproveitou muito bem os diversos espaços cedidos pelo tricolor carioca para construir o resultado da vitória ainda no primeiro tempo, restando administrar o placar na etapa complementar.

Com o resultado, o Coritiba chegou ao seu quarto jogo invicto no Brasileirão com três vitórias e um empate, demonstrando uma improvável reação na reta final do primeiro turno. Na tabela de classificação, a equipe segue em 18º lugar, mas apenas um ponto atrás do Bahia (15), primeiro fora do Z-4.

Em curta entrevista coletiva realizada após a partida, o técnico interino disse que o clube entrou "de vez" no Brasileirão e elogiou bastante o desempenho defensivo da equipe nesta noite.

Na próxima rodada, o Coritiba terá mais um grande desafio pela frente ao enfrentar o líder Botafogo, no domingo (30), às 16h, em duelo que será realizado no Estádio Nilton Santos.

Aspas de Thiago Kosloski, técnico do Coritiba

“Não ganhamos nada. Acabamos de entrar de vez no campeonato. Vamos encarar o Botafogo com pés no chão Coritiba soube se defender, e a gente vem aprendendo a se defender conforme aos adversários.”

"O Coritiba tem um padrão pré-definido com movimentações pré-definidas. Também priorizo a posse mas sei das limitações. Em cima das limitações tenho que potencializar os jogadores e mostrar o caminho para apontar onde podemos ganhar."

"Logicamente a gente também conta com a subida de produção de alguns jogadores. A chave da equipe é a união do grupo e a conexão com a torcida Couto Pereira com a torcida, algo que a gente resgatou e que é fundamental para nosso trabalho."

"E quando trabalho nas variações depende do adversários. Hoje quis fortalecer o meio-campo por causa do Fluminense, uma equipe que tem um toque de bola refinado que trabalha muito as situações de lado com vantagem numérica."

"Então, eu quis fortalecer o meio-campo e para nesse jogo não encaixava o Marcelinho por dentro porque eu podia ter um a menos nessa situação. Por isso eu optei por um tripé reforçado com Andrey, Bruno Gomes e Bianchi, são jogadores que marcam e jogam. E o Marcelinho veio para a ponta apenas para marcar. Então eles fizeram muito bem o trabalho e fiquei orgulhoso."