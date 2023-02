Coritiba vence Humaitá fora de casa e avança na Copa do Brasil

O Coritiba está classificado para a 2ª fase da Copa do Brasil 2023! O Coxa encarou o Humaitá, no Florestão, nesta quinta-feira (23) e venceu o confronto por 3 a 0, garantindo vaga para a próxima fase da competição nacional. Alef Manga, Kaio e Robson marcaram os gols do Coritiba.

A equipe alviverde volta a campo no domingo (26), pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense, diante do Operário. A partida será disputada no Germano Krüger, às 16h.

O jogo

Para o confronto decisivo da 1ª fase, o técnico António Oliveira não poupou na escalação, e definiu os 11 titulares do Coxa com: Gabriel, Natanael, Kuscevic, Bruno Viana, Victor Luis, Willian Farias, Bruno Gomes, Alef Manga, Kaio, Robson e Rodrigo Pinho.

Mesmo com a vantagem de um empate para se classificar, o Coritiba começou a partida indo para o ataque e avançando na marcação com bons toques, e o primeiro gol não demorou para sair.

Aos 9’ minutos, Robson recebeu a bola e fez jogada pela esquerda, ele tocou para Alef Manga que foi derrubado dentro da área, pênalti para o Coxa! Na cobrança, Manga não desperdiçou e bateu colocado no cantinho, a bola encostou na trave e foi para o fundo das redes.

Com o placar a seu favor, o Coritiba continuou apostando nas jogadas trabalhadas para chegar ao gol adversário. Aos 17’ minutos, Robson dominou pela direita e bateu rasteiro na entrada da meia-lua, o goleiro defendeu o ataque.

Gostando do jogo, o Coxa ampliou o placar com belíssima jogada coletiva! Aos 28’ minutos, a bola foi passando de pé em pé pelo meio do campo, e parou em Alef Manga. O camisa 11 estava com três marcadores pressionando, então tocou na direita para Kaio que chegava na área. O Piá dominou e bateu rasteiro no cantinho marcando o segundo gol alviverde na partida.

O Coritiba teve outra boa chance aos 34’ minutos, com ataque em profundidade, a bola parou nos pés de Rodrigo Pinho. O camisa 9 avançou e mandou para o fundo da rede, mas o bandeirinha assinalou posição de impedimento do centroavante coxa-branca.

Na segunda etapa, o técnico António Oliveira fez substituições na equipe alviverde: Diego Porfirio, Marcelino Moreno, William Pottker, Jhon Chancellor e Bernardo entraram em campo no lugar de Victor Luis, Kaio, Rodrigo Pinho, Natanael e Alef Manga.

A etapa complementar começou com uma boa chegada do Coritiba já no primeiro minuto. Kaio roubou uma bola dentro da área e tocou para Rodrigo Pinho. O centroavante rolou para Bruno Gomes, que na finalização mandou à esquerda do gol.

O Coxa avançava nos espaços em busca do terceiro gol da noite e, aos 22’ minutos, quase que a rede balança mais uma vez. Rodrigo Pinho e Alef Manga tabelaram, e pelo meio o camisa 11 invadiu a área e levantou para Pinho. O artilheiro alviverde cabeceou para o chão próximo ao gol, mas a zaga afastou o lance.

Com a pressão alviverde, o terceiro gol saiu! Aos 37’ minutos, William Pottker trabalhou pela direita e chegou na área, pela linha de fundo ele tocou para Robson. O camisa 30 não desperdiçou e mandou para o fundo das redes! 3x0 COXA!

Até o último minuto o Coritiba buscou ampliar o marcador, mas com o apito final, a equipe alviverde assegurou a classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil!