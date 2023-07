Após goleada sobre Coritiba, atacante Victor Sá destaca força coletiva do Botafogo

Na tarde do último domingo (30), o Botafogo venceu o Coritiba, por 4 a 1, e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Glorioso chegou aos 43 pontos conquistados, 12 pontos à frente do segundo colocado.

Um dos grandes destaques da partida foi o atacante Victor Sá. O camisa 7 alvinegro infernizou a defesa do Coxa e contribuiu com duas assistências para seus companheiros marcarem. Victor avaliou a partida e destacou a força coletiva do Botafogo.

“Foi uma grande partida de todos. Entramos bastante concentrados e sabendo bem o que deveríamos fazer, abrimos o placar cedo e soubemos retornar ao jogo, mesmo após levar o empate. Acredito que o principal trunfo da nossa equipe é a força coletiva. Temos um grupo muito forte, em que todos tem o seu papel e desempenha da melhor forma possível. O nosso grupo está muito unido, um ótimo ambiente e isso é muito importante”, disse.

Victor Sá projeta duelo contra o Guaraní-PAR pela Sul-Americana

Com os dois passes para gols na partida contra o Coritiba, Victor Sá alcançou a marca de onze participações em gols na temporada, sendo cinco gols e seis assistências, de acordo com o aplicativo de estatísticas Sofascore. Mesmo com a boa vitória e a liderança, o Botafogo não tem muito tempo para comemorar, isso porque, o Glorioso já tem duelo contra o Guaraní, do Paraguai, na próxima quarta-feira (02), pela Copa Sul-Americana. Victor Sá falou sobre a expectativa pelo jogo.

“Nós já temos um novo compromisso pela frente na quarta-feira, uma competição diferente, mata-mata e que não podemos cometer nenhum tipo de erro. São dois jogos decisivos que encaramos como duas finais, pois queremos avançar. O nosso foco agora já está na partida contra o Guarani, esperamos o Nilton Santos cheio, contamos novamente com o apoio da nossa torcida, para que possamos fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado nesse primeiro jogo”, concluiu.