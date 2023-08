Palmeiras usará terceiro uniforme na Libertadores contra Atlético-MG

O Palmeiras terá uma grande decisão nesta semana. A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira viaja nesta terça-feira (01) para Belo Horizonte, onde, na quarta-feira, medirá forças com o Atlético-MG, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores da América.

O Verdão, no entanto, terá uma novidade para o duelo. A Conmebol divulgou, na tarde desta segunda-feira (31) os uniformes que serão utilizados pelos dois clubes no primeiro confronto em busca de uma vaga nas quartas de finais da competição.

O Palmeiras utilizará seu terceiro uniforme no duelo decisivo da competição de clubes mais importante do continente. A camisa ainda não foi utilizada pelo clube em competições internacionais, no entanto, o alviverde obtém 100% de aproveitamento quando veste a combinação alternativa, lançada pela Puma em agosto de 2022. Ao todo, foram quatro partidas vestindo o terceiro modelo, que faz homenagem ao 108° aniversário da instituição. O goleiro Weverton usará seu uniforme laranja, enquanto o Galo vestirá sua combinação tradicional e Everson vestirá a cor amarela.

O último duelo em que o Verdão contou com a terceira camisa foi diante do Cuiabá, na vitória por 2 a 1 pela primeira rodada do Brasileirão 2023, no Allianz Parque.

Confira a lista de jogos do Palmeiras com o uniforme três:

Palmeiras 2 a 1 Cuiabá - Brasileirão 2023

Ituano 1 a 3 Palmeiras - Paulistão 2023

Palmeiras 3 a 0 Avaí - Brasileirão 2022

Palmeiras 2 a 1 Juventude - Brasileirão 2022

Estatísticas do uniforme:

4 Partidas

4 Vitórias

10 Gols marcados

3 Gols sofridos

100% de aproveitamento

O duelo entre Atlético-MG e Palmeiras acontece nesta quarta-feira (02), no Estádio do Mineirão, às 21h30. O jogo de volta do confronto, no Allianz Parque, em São Paulo, será em 9 de agosto (quarta-feira), também às 21h30. Até lá, após a ida, os dois times entram em campo uma vez, ambos pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana.