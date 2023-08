Fluminense joga mal, mas arranca empate contra o Argentinos Juniors e decidirá classificação no Maracanã

Na noite desta terça-feira (01), o Fluminense, fora de casa, empatou em 1 a 1 com o Argentinos Juniors pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Ávalos para o time mandante, e Samuel Xavier para o visitante brasileiro.

Estratégia de Milito surte efeito e Argentinos Juniors domina primeira etapa

A equipe argentina começou o jogo de maneira cautelosa, mas pouco a pouco foi imprimindo um ritmo forte de marcação pressão que surtiu muito efeito e dificultou a troca de passes do time brasileiro.

Para se ter uma ideia, o gol que abriu o placar, aos 12 minutos, foi originado em uma pressão alta na saída de bola do Fluminense, que ao ser bem feita, fez o Argentinos Juniors retomar a posse de bola e desenvolver a posse ofensiva por cerca de 1 minuto. Bíttolo recebeu pela direita, cruzou na segunda trave, Cabrera testou para o meio de área e Gabriel Ávalos, artilheiro da equipe, finalizou de voleio com força para superar Fábio.

A sequência da partida seguiu sendo de um time mandante superior, porém Fernando Diniz, aos poucos, conseguiu organizar sua equipe em campo, e foi possível notar uma pequena melhora do Fluminense a partir dos 20 minutos. A grande chance tricolor na etapa inicial foi desperdiçada por Arias, que recebeu livre dentro da área pela esquerda após linda troca de passes, mas finalizou em cima do goleiro.

Ávalos e Bíttolo ainda perderam oportunidades claríssimas de ampliar a vantagem no primeiro tempo, mas pararam em Fábio.

Mesmo com grandes dificuldades, Fluminense se solta e consegue sair com empate

Apesar da finalização de Moyano, aos 7 minutos, ter passado perto e assustado Fábio, quem se aproximou do gol mesmo foi André, que no lance seguinte acertou a trave, e no rebote finalizou por cima do gol.

No momento em que as equipes se respeitavam mais e havia um tempo em que alguma equipe chegava perto do gol do adversário, Marcelo foi expulso. Aos 12 minutos, o defensor Fluminense tentou drible no meio de campo e pisou com força na perna de Sanchéz. Ao perceber a gravidade da lesão do companheiro de profissão, o lateral esquerdo chorou no gramado e foi expulso com cartão vermelho direto.

O Fluminense tentou empatar a partida mesmo com um a menos aos 20 minutos, em finalização de Keno, de fora da área, que acertou a trave e foi pra fora. O lance que mudou a partida aconteceu aos 30, depois que Cano fez lançamento espetacular para Diego Barbosa ficar sozinho com o goleiro e ser parado com falta pelo arqueiro argentino, o que gerou um cartão vermelho para Martín Arias.

Uma curiosidade é que o Argentinos Juniors já tinha feito as cinco alterações e precisou mandar um atleta de linha para o gol, o escolhido foi o meio campista Heredía de 1,87m de altura. O Fluzão não precisou finalizar muito para superar Heredía e, aos 41 minutos, Samuel Xavier, na entrada da área, recebeu passe de Leo Fernandez e finalizou forte na gaveta, empatando o confronto e levando a grande decisão da vaga para o Maracanã.

Sequência da temporada

Após o empate, quem vencer a partida de volta, no Maracanã, garantirá classificação para as quartas de final da Copa Libertadores e irá enfrentar o vencedor do duelo entre Olimpia e Flamengo. O segundo jogo entre Fluminense e Argentinos Juniors está marcado para a próxima terça-feira (08), às 19h.

O Tricolor das Laranjeiras agora volta seu foco ao Campeonato Brasileiro, onde, em casa, enfrenta o Palmeiras, no próximo sábado (05) às 21h.