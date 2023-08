Fernando Diniz demonstra irritação com expulsão de Marcelo na Libertadores: "Não tem como aceitar"

O Fluminense conseguiu buscar um empate importante nesta terça-feira (1), em duelo contra o Argentinos Juniors na cidade de Buenos Aires, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Gabriel Ávalos marcou o gol a favor da equipe argentina no primeiro tempo. Tudo indicava que a situação do Argentinos Juniors ficaria ainda melhor após a expulsão de Marcelo, mas o goleiro Alexis Arias recebeu cartão vermelho na reta final e Samuel Xavier buscou o empate.

Apesar do roteiro favorável ao Fluminense nesta partida, o técnico Fernando Diniz demonstrou irritação na entrevista coletiva pós-jogo devido à expulsão de Marcelo, que acidentalmente quebrou a perda de Sánchez.

"Vou fazer uma metáfora. Para mim, é a mesma coisa que quando tem alguém trafegando na avenida, a pessoa atravessa no sinal verde, e a culpa é do motorista. O Marcelo estava driblando e não tinha onde colocar o pé. Para mim, é absolutamente absurda a expulsão do Marcelo, uma loucura. O que que o Marcelo ia fazer?", disse.

Diniz reconheceu que todos ficaram sentidos com o acidente envolvendo o jogador do Argentinos Juniors, mas ressaltou que o componente não proposital do lance deveria ser contabilizado para anular o cartão vermelho de Marcelo.

"Todo mundo está triste pelo o que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo. Não teve intenção. Não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Foi absolutamente para estragar o jogo. Não tem como aceitar a expulsão do Marcelo.", continuou.

Fernando Diniz reclama de acréscimos contra o Argentinos Juniors

Além disso, Diniz também demonstrou irritação com o tempo de acréscimos concedido pela arbitragem no segundo tempo. Mesmo assim, considerou que o empate foi um resultado justo.

"Na expulsão do Marcelo, parou cinco minutos. Teve a expulsão do goleiro e teve mais uns três ou quatro minutos e o juiz deu oito minutos de acréscimo. Tem jogo que os caras dão 12. É uma falta de critério absoluta. Não dá para entender como o árbitro dá oito minutos de acréscimo num jogo desse.", ressaltou.

"Foi um resultado justo. Foi um jogo bastante disputado, uma partida que até os 30 minutos o Argentinos foi melhor, depois o Fluminense equilibrou e terminou melhor o primeiro tempo. No segundo tempo o Fluminense foi superior, mereceu o empate e se ganhasse também seria justo.", concluiu.